Accor a dévoilé mercredi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le propriétaire des marques Ibis, Mercure ou encore Sofitel a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 141 millions d'euros sur la période, contre 2,179 milliards d'euros un an plus tôt. Toutefois, lors du premier semestre 2018, la cession de 58% du capital d’AccorInvest avait permis d’enregistrer une plus-value de 2,4 milliards d’euros. De son côté, le revenu par chambre disponible (Revpar), indicateur clef du secteur, est en croissance de 2,9% sur les six premiers mois de l’année.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 1,926 milliard d'euros (+27,8% en publié et +4,8% à périmètre et change constant).Compte tenu de ses performances, Accor prévoit pour l'année 2019 un excédent brut d'exploitation compris entre 820 millions d'euros et 850 millions d'euros. Au premier semestre 2019, ce dernier a atteint 375 millions d'euros (+30,1% en publié).