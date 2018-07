ACCORHOTELS : Bernstein abaisse son objectif de cours et reste vendeur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bernstein a maintenu son opinion Sousperformance sur AccorHotels tout en abaissant son objectif de cours de 40 à 37 euros. L'analyste rappelle qu'AccorHotels a dévoilé une guidance d'Ebitda annuel inférieure aux attentes et souligne que le groupe a visiblement des difficultés à intégrer les sociétés qu'il acquiert. Il a enregistré des dépréciations sur ses "nouvelles activités", notamment John Paul et Onefinestay au premier semestre.De surcroit, Bernstein met en avant le fait que les acquisitions devraient soutenir les résultats du groupe hôtelier à court terme mais au prix de sorties de cash importantes. Le broker n'exclut pas une baisse du dividende cette année et/ou en 2019. De plus, la question des relais de croissance va se poser à moyen terme.