ACCORHOTELS : JPMorgan surpondère toujours

JPMorgan a réitéré son opinion Surpondérer sur le titre AccorHotels, ainsi que son objectif de cours de 52 euros, après la journée Investisseurs du groupe hôtelier. Le bureau d’études en retient que la transformation des dernières années est quasiment achevée et que le groupe dispose désormais d’une meilleure visibilité concernant ses objectifs financiers. L’analyste souligne également que la stratégie d’AccorHotels demeure intacte : se diriger vers un modèle « asset light » et poursuivre son expansion dans le luxe et les marchés émergents.