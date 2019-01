Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels a fait part vendredi soir des résultats préliminaires de l’offre publique d’achat lancée le 26 novembre dernier pour l’acquisition des 21,8 millions de titres du groupe polonais Orbis qu’il ne détenait pas. Ainsi, les investisseurs ont apporté approximativement 15,3 millions d’actions Orbis au prix de 95 zlotys, pour un montant avoisinant les 337 millions d’euros, représentant approximativement 33,1% du capital d’Orbis.À la suite du règlement-livraison de l'offre et sous réserve de la confirmation finale du nombre d'actions apportées par les investisseurs, AccorHotels détiendra, directement et indirectement, 85,8% du capital d'Orbis." AccorHotels renforce ainsi son contrôle d'Orbis et consolide son leadership dans la région ", peut-on lire dans un communiqué.