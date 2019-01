Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels a procédé avec succès au placement de deux émissions obligataires, pour un montant de 1,1 milliard d’euros. Il s’agit d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 4,375%, et d’une émission obligataire senior d’un montant de 600 millions d’euros à 7 ans, assortie d’un coupon de 1,75%. Le groupe hôtelier évoque une sursouscription moyenne des deux opérations d’environ 6 fois.Le produit de ces émissions sera dédié au remboursement d'obligations existantes, pour lequel deux offres de rachat ont été lancées et resteront ouvertes jusqu'au lundi 28 janvier 2019." Cette opération de ‘liability management' aura pour effet d'étendre significativement la maturité de la dette du groupe, tout en optimisant son coût de financement, et en confortant le statut Investment Grade d'AccorHotels ", peut-on lire dans un communiqué.