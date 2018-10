ACCORHOTELS : et Eurostar rapprochent leurs programmes de fidélité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels et Eurostar annoncent aujourd’hui la conclusion d’un partenariat inédit associant leurs programmes de fidélité. Pour la première fois, Eurostar associe son programme de fidélité à celui d’un groupe hôtelier. Le Club AccorHotels et Club Eurostar offriront un choix élargi et un accès exclusif à toute une gamme d’avantages en permettant l’échange de points entre ces deux programmes.Les membres du Club Eurostar pourront ainsi convertir leurs points en points Rewards du Club AccorHotels et obtenir des nuits gratuites et des réductions dans plus de 3 500 hôtels à travers le monde, de l'économique au luxe.Ils auront également accès à de nombreuses offres du groupe : Elite Experiences, la boutique en ligne La Collection et les Dream Stays, accès exclusif aux évènements sportifs et aux concerts organisés à l'AccorHotels Arena.Les 50 millions de membres du Club AccorHotels pourront quant à eux accéder au programme de fidélité d'Eurostar, bénéficiant ainsi de billets gratuits, de surclassements, d'offres spéciales et la possibilité d'effectuer des achats dans la boutique Club Eurostar.Pour bénéficier de ce partenariat, les membres devront s'inscrire en ligne aux deux programmes de fidélité en fournissant tout simplement leurs informations de membres.Les taux de conversion entre les deux programmes de fidélité sont les suivants : 500 points Club Eurostar pour 1 500 points Rewards Le Club AccorHotels et 4 000 points Le Club AccorHotels pour 350 points Club Eurostar.