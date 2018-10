Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le français AccorHotels et l’américain sbe Entertainment Group annoncent la finalisation de l’acquisition par AccorHotels d’une participation de 50 % dans sbe. Le fondateur et directeur général de sbe, Sam Nazarian, conserve l’autre moitié. Ce partenariat permettra à AccorHotels de poursuivre sa stratégie visant à élargir son offre sur le segment de l’hôtellerie de luxe et de renforcer son réseau dans de grandes métropoles nord-américaines.Sam Nazarian conserve la direction de sbe, toujours assisté de son équipe dirigeante expérimentée, et le siège mondial de la société reste basé à New York.D'ici fin 2018, sbe exploitera 25 hôtels en Amérique du Nord, pour un total de 7 498 chambres, ainsi que 170 restaurants, bars et discothèques implantés dans les plus grandes destinations internationales. De nouveaux établissements sont également en projet au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.