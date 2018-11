Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels a déposé hier auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers un projet d’offre d’achat en numéraire portant sur les actions Orbis non détenues à ce jour par AccorHotels, soit 47,31% du capital. Sur la base d’une acquisition de 100% des titres que le groupe français ne détient pas aujourd’hui, le montant de la transaction s’élèverait à 442 millions d’euros (1.9 milliard de zlotys)." La transaction proposée permettra à AccorHotels d'amplifier le développement de ses marques dans la région et de poursuivre sa politique de gestion d'actifs ", a expliqué Sébastien Bazin, le PDG d'AccorHotels.Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l'exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d'un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels (21 000 chambres) répartis dans 16 pays et opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.