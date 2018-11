ACCORHOTELS : veut doubler son Ebitda à horizon 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion d’une journée investisseurs, qui se tient aujourd’hui à Paris, AccorHotels réaffirme les axes clés de sa stratégie et présente ses objectifs à moyen terme. Le groupe hôteler vise un doublement de son Excédent Brut d’Exploitation entre 2017 et 2022, avec un objectif de 1,2 milliard d’euros. Cette croissance sera tirée notamment par la contribution des acquisitions réalisées au cours des derniers mois, une croissance solide du chiffre d’affaires et une amélioration des marges opérationnelles." Cette progression de la performance opérationnelle combinée à la stabilité des dépenses d'investissement permettra une forte amélioration du cash- flow récurrent et donc du dividende ", conclut AccorHotels.