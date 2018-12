Accor : 30 entreprises et organisations lancent #StOpE pour lutter contre le sexisme dit Ordinaire en Entreprise

Ce mardi 4 décembre 2018, trente entreprises et organisations ont signé un acte d'engagement commun pour lutter contre le sexisme dit ordinaire au travail, sous le haut patronage de Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations.

Alors que 80 % *des femmes au travail disent être confrontées à des agissements sexistes au travail, ces actes, propos, comportements qui, souvent de façon involontaire ou insidieuse, excluent, infériorisent et disqualifient les femmes dans la vie quotidienne au travail, l'initiative #StOpE a pour objectif de partager et promouvoir les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme et de créer un collectif d'entreprises, d'organisations et de dirigeant(e)s engagés sur cette question.

Ces travaux, menés pendant trois mois par près de 100 représentants des fonctions opérationnelles, dirigeantes et des ressources humaines de ces entreprises et organisations, en partenariat avec Brigitte Grésy, experte des questions d'égalité, ont abouti à la création d'un livret de bonnes pratiques articulé autour de huit grandes thématiques.

Au travers de l'initiative #StOpE, ces entreprises et organisations s'engagent à faire reculer le sexisme ordinaire et déploieront au cours de l'année à venir au moins une des huit actions prioritaires suivantes au sein de leurs entreprises et organisations :



Afficher et appliquer le principe de tolérance 0

Informer pour faire prendre conscience des comportements sexistes (actes, propos, attitudes) et de leurs impacts

Former de façon ciblée sur les obligations et les bonnes pratiques de lutte contre le sexisme ordinaire

Diffuser des outils pédagogiques aux salariés pour faire face aux agissements sexistes en entreprise

Inciter l'ensemble des salariés à contribuer à prévenir, à identifier les comportements sexistes et à réagir face au sexisme ordinaire

Prévenir les situations de sexisme et accompagner de manière personnalisée les victimes, témoins et décideurs dans la remontée et la prise en charge des agissements sexistes

Sanctionner les comportements répréhensibles et communiquer sur les sanctions associées

Mesurer et mettre en place des indicateurs de suivi pour adapter la politique de lutte contre le sexisme ordinaire



* source Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes 2015

Les entreprises et organisations mobilisées se réuniront une fois par an pour dresser un bilan des actions menées et réorienter les champs prioritaires en fonction des avancées réalisées, afin d'inscrire cette initiative dans le temps.

« Nous sommes fiers d'avoir initié ce projet avec les équipes de EY et L'Oréal France car nous avons obtenu un écho positif et immédiat, preuve que le sujet est très présent. Aujourd'hui, trente entreprises et organisations sont mobilisées pour agir concrètement et nous espérons que d'autres se joindront au mouvement. » Anne-Sophie Béraud, Vice-Présidente Groupe Diversité & Inclusion AccorHotels

« L'acte et le livret sont le résultat d'un important travail conjoint. Je retiens surtout la grande richesse des échanges et le pragmatisme des idées du groupe de travail. Nous avons mis en commun le meilleur de nos retours d'expériences du terrain et disposons désormais d'un socle de bonnes pratiques pour aller plus loin ensemble. »

Morgane Reckel, Directrice Associée Diversité et Inclusion EY

« Nous sommes fiers d'avoir lancé, avec AccorHotels et EY L'initiative #Stope, fruit d'un travail collectif et spontané. En tant qu'entreprises et organisations responsables, nous sommes tous concernés pour faire disparaître ces mots, ces gestes, ces attitudes relevant du sexisme ordinaire. Pendant plusieurs mois, afin de faire bouger les lignes, 30 entreprises et organisations ont travaillé main dans la main. Rendez-vous pris dans un an pour mesurer le travail engagé par tous pour faire disparaitre le sexisme dans nos entreprises et organisations »

Anne Laure Thomas, Directrice Diversités et Inclusion L'Oréal en France.

Liste des trente entreprises et organisations partenaires de l'initiative #StOpE :

Accenture - AccorHotels - AccorInvest - The Adecco Group - Air France - Aviva - Axa - BNP Paribas - EDF - Dior - Ecole Polytechnique - Engie - EY - France TV - HPE - IBM - L'Oréal France - Lagardère - Lenovo - LVMH - Michelin - Orange - PageGroup - Schneider Electric - Siemens - Société Générale - SNCF - Solvay - Suez - Total