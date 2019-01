Accor : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le 26 novembre 2018, AccorHotels a lancé une offre publique d'achat portant sur les 21 800 593 actions Orbis qu'il ne détenait pas au jour de l'annonce, représentant 47,31% du capital de la société, au prix de 87 zlotys par action. AccorHotels annonce aujourd'hui une augmentation finale du prix proposé de 87 zlotys par action à 95 zlotys par action. Les autres termes et conditions de l'offre restent inchangés. Ce montant induit une prime de 30,5% par rapport au cours de clôture 23 novembre 2018 (dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre) et 9,2% par rapport au précédent prix.L'offre reste inconditionnelle et la période de souscription de l'offre se termine le 18 janvier 2019.