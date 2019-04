Accor : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accor a fait le point sur son activité du premier trimestre 2019. Ainsi, le groupe hôtelier a réalisé un chiffre d'affaires de 987 millions d’euros sur la période, en progression de 34,2% en données publiées et de 8,8% en données comparables. Le RevPAR (revenu par chambre disponible), indicateur clef du secteur, est en progression de 1,6% avec des performances contrastées selon les régions. L’Europe fait preuve de résilience (+3,3%) tandis que l’Asie Pacifique connait une légère décroissance (-0,6%).Globalement, les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent favorablement pour 176 millions d'euros (+23,9%), grâce notamment aux apports de Mantra et Mövenpick.De leur côté, les effets de change ont un impact positif de 11 millions d'euros, lié essentiellement à la dépréciation de l'euro face au dollar (8%).Au cours du premier trimestre, Accor a ouvert 71 hôtels correspondant à 8 300 chambres. A fin mars 2019, le pipeline du groupe représente 1 135 hôtels et 200 000 chambres.Concernant ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2019, Accor prévoit une croissance organique record et une amélioration progressive du RevPAR qui devrait s'établir aux alentours de 3% pour l'année.