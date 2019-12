Accor : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accor a signé un accord définitif pour céder environ 5% du capital du chinois Huazhu Group Limited (HTHT) pour un montant de 451 millions de dollars. Accor conservera une participation d'environ 5% dans Huazhu et son PDG Sébastien Bazin restera au conseil d'administration du groupe. Cette transaction permet de cristalliser la valeur créée depuis la mise en place du partenariat entre les deux groupes en janvier 2016, a souligné le groupe français. Au cours de cette période, la valeur de l'investissement initial en titres Huazhu a été multipliée par 4,5 fois.Accor et Huazhu poursuivront le développement de leur partenariat fructueux et la dynamique de croissance initiée il y a quatre ans, qui a permis l'ouverture en Chine de 200 hôtels économiques et milieu de gamme, principalement sous les marques ibis, Novotel et Mercure.250 ouvertures d'hôtels supplémentaires actuellement dans le pipeline sont prévues sur les 3 prochaines années.