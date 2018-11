Accor : AccorHotels annonce le lancement d’une offre publique d’achat sur 100% du Capital d’Orbis

Sur la base d'une acquisition de 100% des titres qu'elle ne détient pas aujourd'hui, le montant de la transaction s'élèverait à 442M€ (1.9 milliard de zlotys). Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels déclare: 'AccorHotels et Orbis sont partenaires depuis la conclusion d'un premier accord commercial signé il y a 45 ans. En tant que principal actionnaire de la société depuis 2000, AccorHotels a soutenu le développement d'Orbis en Pologne puis, à partir de 2014, dans le reste de l'Europe centrale, où Orbis est depuis devenu leader. La transaction proposée permettra à AccorHotels d'amplifier le développement de ses marques dans la région et de poursuivre sa politique de gestion d'actifs.» En menant cette opération, AccorHotels entend consolider son leadership dans la région et gagner en flexibilité sur la gestion du portefeuille d'actifs d'Orbis, notamment en poursuivant la stratégie de gestion d'actifs mise en place par AccorHotels depuis plusieurs années. Conformément aux termes de l'offre, et dans l'hypothèse où AccorHotels serait amené à dépasser le seuil de 90% des droits de votes, AccorHotels a l'intention de procéder à une opération de retrait obligatoire, suivi d'un retrait de la cotation des titres Orbis du Warsaw Stock Exchange.

AccorHotels annonce avoir déposé ce jour auprès de l'Autorité polonaise de surveillance des marchés financiers (Komisja Nadzoru Finansowego), un projet d'offre d'achat en numéraire portant sur les 21,800,593 actions Orbis non détenues à ce jour par AccorHotels, soit 47,31% du capital (l'« Offre »). Orbis est le premier groupe hôtelier en Europe centrale, où il détient l'exclusivité sur la majorité des marques AccorHotels, au travers d'un contrat de master franchise. Son portefeuille comprend 128 hôtels (21 000 chambres) répartis dans 16 pays (Bosnie Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Slovénie) et opérés sous les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget. L'offre, qui n'est soumise à aucune condition, sera ouverte du 17 décembre 2018 au 18 janvier 2019, et sera proposée au prix de 87 zlotys par action, soit une prime de:

