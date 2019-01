Accor : AccorHotels confirme les résultats de l'offre publique d'achat sur le capital d'Orbis

AccorHotels confirme ce jour le nombre final d'actions Orbis apportées à l'offre publique d'achat, le dénouement de l'offre ayant eu lieu ce jour.

Les investisseurs ont apporté 15,3 millions d'actions Orbis au prix de 95,0 zlotys, pour un montant total de 1 451 millions de zlotys (environ 387 millions d'euros) représentant approximativement 33,15% du capital d'Orbis.

À la date de règlement-livraison, AccorHotels détiendra, directement et indirectement, 85,84% du capital d'Orbis.



