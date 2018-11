Accor : AccorHotels confirme ses ambitions et vise un doublement de son EBITDA à horizon 2022

L'exécution de cette stratégie sera accélérée par deux initiatives :: « Le Groupe a connu une mutation profonde au cours de ces dernières années, matérialisée par de nombreuses acquisitions de marques et d'activités connexes, le renforcement de nos outils digitaux, et le passage à un modèle non capitalistique avec la cession de la majorité du capital d'AccorInvest. Ces grandes étapes achevées, nous sommes désormais concentrés sur l'exécution de notre stratégie afin de permettre au Groupe de délivrer sa pleine puissance. Nos objectifs sont ambitieux et réalistes. AccorHotels, devenu plus agile, plus rentable et plus mondial est positionné sur les marchés les plus porteurs, avec un portefeuille de marques complémentaires et équilibré. Ces atouts, uniques dans l'industrie hôtelière, combinés à une gestion rigoureuse vont nous permettre de générer durablement de la valeur pour nos actionnaires, nos clients et nos collaborateurs. » Fort de ces éléments, AccorHotels vise un doublement de son Excédent Brut d'Exploitation entre 2017 et 2022, avec un objectif de 1,2 milliard d'Euros. Cette croissance sera tirée notamment par :Cette progression de la performance opérationnelle combinée à la stabilité des dépenses d'investissement permettra une forte amélioration du cash-flow récurrent et donc du dividende.

