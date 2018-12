Accor : AccorHotels ouvre le tout premier hôtel de luxe Orient Express à Bangkok King Power Mahanakhon

Orient Express entreprend un remarquable périple :

la légende du voyage de luxe, lien entre l'Occident et l'Orient,

renoue avec son illustre passé

AccorHotels est fier d'annoncer l'ouverture prochaine de sa première adresse Orient Express au sein du gratte-ciel emblématique de Bangkok, la tour King Power Mahanakhon. La marque Orient Express, qui appartient tant à l'histoire qu'à l'imaginaire collectif, se réinvente aujourd'hui avec l'ambition de constituer une collection d'hôtels prestigieux, empreints de tradition, de mythes et d'aventures. Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels, déclare : « L'Orient Express a toujours fait office de passerelle entre les différentes civilisations. Le voyage à bord de ces trains de légende était par le passé une expérience incomparable, aussi historique que touristique et forte en émotions visuelles. Ce lien entre Occident et Orient, entre histoire et modernité, entre curiosités et cultures, sera la marque de fabrique de ces nouveaux hôtels Orient Express. Nous sommes donc ravis de faire revivre cet esprit de luxe et d'aventure pour les voyageurs d'aujourd'hui. » Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Président-directeur général du Groupe King Power déclare, « le lancement du premier hôtel Orient Express au monde à King Power Mahanakhon complète notre vision en la création d'un site extraordinaire qui célèbre la ville, ajoute un jalon à la Thaïlande et au secteur mondial de l'hôtellerie, et conforte le pays comme destination de premier ordre. »

« King Power Mahanakhon cherche à se différencier dans tous les projets entrepris : impressionnants, distincts, ils traduisent l'excellence dans tous les domaines. Nous sommes impatients d'accueillir des visiteurs du monde entier et de placer la Thaïlande sur la scène mondiale touristique grâce à un site hors du commun, alliant hospitalité exceptionnelle, cuisine primée, expérience shopping unique et vues spectaculaires sur Bangkok. '

« Nous sommes fiers de faire découvrir tout le patrimoine, l'aura de mystère et l'exotisme de la légendaire marque Orient Express à la ville de Bangkok », déclare Michael Issenberg, Directeur général de AccorHotels Asie-Pacifique. « L'Orient Express avait réinventé le voyage ferroviaire dans les années 1900 avec les premiers wagons-lits reliant l'Occident à l'Orient, tout en proposant un confort et une qualité de table jamais vus jusqu'alors. C'est avec le plus grand plaisir que nous offrirons le même luxe et le même raffinement dans les hôtels Orient Express, la nouvelle incarnation de la marque. » Les premiers trains Orient Express étaient réputés pour la qualité de leur conception, intégrant les dernières innovations, et pour proposer une gastronomie incomparable. L'hôtel Orient Express Mahanakhon Bangkok réunira les plus grands noms dans ces différents domaines, qui sauront réinterpréter tout l'art du voyage de luxe. Le célèbre architecte d'intérieur Tristan Auer a ainsi été chargé de réimaginer, au sein d'un gratte-ciel moderne d'une métropole dynamique, les intérieurs Art déco et les motifs végétaux des voitures originelles de l'Orient Express. Les chambres somptueuses et les magnifiques salles de bains seront synonymes d'élégance et de luxe inégalés à Bangkok. L'hôtel comprendra deux restaurants emblématiques, Mott 32 au niveau 2 et Mahanathi de David Thompson au niveau 5. David Thompson est reconnu dans le monde entier pour ses compétences et son expertise dans la cuisine thaïlandaise. Thompson a établi des restaurants primés dans le monde entier, Nahm à Londres et Bangkok, Long Chim en Asie et en Australie et Aaharn à Hong Kong. Le célèbre Mott 32 apportera également à la ville une expérience culinaire moderne et exceptionnelle avec un restaurant et un bar à cocktails contemporains. Mott 32 tire son nom de la 32 Mott Street à New York, site du premier dépanneur chinois de NYC, ouvert en 1851 et maintenant un quartier animé de Chinatown. Le complexe accueillera également une plateforme panoramique aux 74eme, 75ème et 78ème étages, tandis qu'un magasin duty free phare de la marque King Power occupera les étages 1 à 4. Le restaurant de la terrasse du toit et le bar du 76ème étage offriront également les plus beaux panoramas de Thaïlande et contribueront à faire de la tour Mahanakhon le lieu le plus prisé de Bangkok, tout comme l'Orient Express servait de cadre aux rencontres entre les personnalités les plus fascinantes du début du XXe siècle. Depuis plus de 135 ans, la marque Orient Express inspire les écrivains, les artistes et les réalisateurs, accueillant des passagers aussi célèbres que Josephine Baker, Albert Einstein, Coco Chanel, Graham Greene, Ernest Hemingway, Marlene Dietrich, ou encore Mata Hari. Agatha Christie a renforcé l'aura de ces trains grâce à son célèbre roman Le Crime de l'Orient-Express, tandis qu'Albert Hitchcock, avec Une femme disparaît, et James Bond, dans Bons baisers de Russie, les immortalisaient encore un peu plus dans l'imaginaire populaire. L'Orient Express s'est également toujours distingué par l'excellence de son personnel et le prestige de son uniforme. Ces éléments seront repris dans tous les hôtels Orient Express, qui adopteront les standards les plus exigeants du secteur en matière de qualité de service. L'Orient Express Mahanakhon Bangkok proposera 154 chambres, dont 9 suites et 2 penthouses, ainsi qu'un étage entièrement dédié au bien-être, comprenant piscine extérieure, jacuzzi, et spa aux couleurs de la marque. Les clients pourront accéder à la spectaculaire plateforme panoramique et au bar situés sur le toit, et toutes les chambres offriront une vue imprenable sur la « Ville des anges » de l'Extrême-Orient. Avec ses 78 étages, la tour Mahanakhon est l'édifice le plus haut de Bangkok et un point de repère visuel de par son extérieur spectaculaire, avec sa façade de verre découpée en cubes, en spirale, ce qui lui confère un aspect pixelisé. L'hôtel ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019, 136 ans après le premier départ de l'Orient Express depuis Paris. AccorHotels et le groupe SNCF ont signé un partenariat stratégique en 2017, dont l'objectif est de développer l'enseigne hôtelière Orient Express suite à l'acquisition par AccorHotels de 50 % du capital de cette marque. La SNCF conserve la propriété des sept voitures originales de l'Orient Express, qui ont été restaurées et constituent désormais un cadre exceptionnel pour l'organisation des plus beaux événements, en collaboration avec la maison Potel & Chabot. Les deux groupes se sont engagés à préserver, à promouvoir et à partager tout le patrimoine associé à cette marque de légende.