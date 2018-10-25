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Accor : AccorHotels réalise lacquisition de son siège social

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25/10/2018 | 18:32

25 octobre (Reuters) - AccorHotels a annoncé jeudi dans un communiqué :

* ACCORHOTELS ANNONCE AVOIR CONCLU LACQUISITION DE LA TOUR SEQUANA, SON SIÈGE SOCIAL DEPUIS 2016, SITUÉ À ISSY-LES-MOULINEAUX, POUR UN MONTANT DE 363 MILLIONS DEUROS.

* CE MONTANT AVAIT ÉTÉ ÉTABLI EN 2015, AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION INTÉGRANT UNE OPTION DACHAT.

* LIMMEUBLE EST ACTUELLEMENT VALORISÉ À PLUS DE 500 MILLIONS DEUROS.

* LOPÉRATION EST FINANCÉE POUR MAJORITÉ PAR UN PRÊT HYPOTHÉCAIRE 'VERT' DUN MONTANT DE 300 MILLIONS DEUROS, DUNE DURÉE DE 8 ANS ET ASSORTI DUN TAUX DE 1,8%.

* LE SOLDE DE LACQUISITION A ÉTÉ VERSÉ EN NUMÉRAIRE.

* LA RÉALISATION DE LOPÉRATION ENGENDRERA UNE ÉCONOMIE DE LOYER DE LORDRE DE 20 MILLIONS PAR AN. Pour plus de détails, cliquez sur

(Rédaction de Paris)

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Rendement 2018 2,31%
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VE / CA 2019 2,84x
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