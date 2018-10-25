25 octobre (Reuters) - AccorHotels a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* ACCORHOTELS ANNONCE AVOIR CONCLU LACQUISITION DE LA TOUR
SEQUANA, SON SIÈGE SOCIAL DEPUIS 2016, SITUÉ À
ISSY-LES-MOULINEAUX, POUR UN MONTANT DE 363 MILLIONS DEUROS.
* CE MONTANT AVAIT ÉTÉ ÉTABLI EN 2015, AU MOMENT DE LA
SIGNATURE
DU CONTRAT DE LOCATION INTÉGRANT UNE OPTION DACHAT.
* LIMMEUBLE EST ACTUELLEMENT VALORISÉ À PLUS DE 500
MILLIONS
DEUROS.
* LOPÉRATION EST FINANCÉE POUR MAJORITÉ PAR UN PRÊT
HYPOTHÉCAIRE
'VERT' DUN MONTANT DE 300 MILLIONS DEUROS, DUNE DURÉE DE 8
ANS ET ASSORTI DUN TAUX DE 1,8%.
* LE SOLDE DE LACQUISITION A ÉTÉ VERSÉ EN NUMÉRAIRE.
* LA RÉALISATION DE LOPÉRATION ENGENDRERA UNE ÉCONOMIE DE
LOYER
DE LORDRE DE 20 MILLIONS PAR AN.
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(Rédaction de Paris)