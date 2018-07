Accor : AccorHotels vise une forte hausse de son EBE en 2018, croissance record au 1er semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi tabler sur un excédent brut d'exploitation (EBE) compris entre 690 et 720 millions d'euros en 2018, en progression de 10 à 15% par rapport à 2017, après avoir enregistré une nette hausse de son bénéfice net au premier semestre, en raison de la cession d'AccorInvest, et une croissance organique record.

"Le groupe affiche de bonnes performances opérationnelles, avec des résultats solides au premier semestre, et une croissance organique record, avec 20.000 chambres ouvertes sur la période", a déclaré le PDG Sébastien Bazin, cité dans un communiqué.

Le résultat net d'AccorHotels s'est inscrit à 2,18 milliards d'euros au premier semestre, contre 87 millions d'euros sur la même période de 2017. Ce bond est dû à la cession de la majorité du capital du pôle immobilier AccorInvest. AccorHotels a au cours du semestre cédé 57,8% de cette filiale à un groupe d'investisseurs pour un apport de liquidités brut de 4,6 milliards d'euros. La société avait prévenu qu'elle déconsoliderait AccorInvest de ses comptes à partir du 1er juin.

Jeudi, AccorHotels a annoncé avoir reçu une offre ferme de Colony NorthStar pour l'acquisition d'une tranche supplémentaire de 7% du capital d'AccorInvest, pour un montant de 250 millions d'euros. "A la clôture de cette opération qui reste soumise à l'approbation du conseil d'administration d'AccorInvest, AccorHotels restera détenteur de 35,2% du capital d'AccorInvest", a expliqué le groupe hôtelier.

Le résultat net avant activités non conservées d'AccorHotels a été négatif de 94 millions d'euros, à comparer à un bénéfice de 175 millions d'euros au premier semestre 2017.

L'excédent brut d'exploitation a atteint 291 millions d'euros, en baisse de 3,2% en données publiées mais en hausse de 4,2% hors effets de périmètre et de change.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 220 millions d'euros, contre 237 millions d'euros un an plus tôt, en baisse de 7,2% à données publiées mais en hausse de 2,6% sur une base organique.

Le chiffre d'affaires d'AccorHotels sur l'ensemble du premier semestre s'est élevé à 1,46 milliard d'euros, soit une croissance de 3% en données publiées et de 8% à périmètre et changes constants. "Les taux de change ont un effet négatif de 113 millions d'euros, soit 8%, principalement lié au dollar américain (-63,2 millions d'euros), au dollar australien (-17,6 millions d'euros), au real brésilien (-15,3 millions d'euros), à la livre turque (-4,1 millions d'euros)", a détaillé AccorHotels.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 2,37 milliards d'euros, sur un résultat d'exploitation de 266 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,52 milliard d'euros.

Au premier semestre, le groupe hôtelier a été particulièrement actif sur le front des acquisitions avec notamment le rachat du suisse Mövenpick Hotels & Resorts pour 482 millions d'euros, une prise de participation de 50% dans l'américain sbe Entertainement pour 319 millions de dollars, l'acquisition du chilien Atton Hoteles pour 105 millions de dollars ou encore une prise de participation de 50% dans le sud-africain Mantis. Il a en outre finalisé l'acquisition de l'australien Mantra pour 1,3 milliard de dollars australiens.

"Au second semestre, Mövenpick au Moyen-Orient, Atton en Amérique du Sud et sbe aux Etats-Unis rejoindront notre réseau, nous permettant encore de consolider nos parts de marchés, et la vaste gamme de choix offerte à nos clients", a affirmé Sébastien Bazin.

Le groupe a par ailleurs annoncé renoncer à prendre une participation minoritaire dans Air France-KLM.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ACCOR:

