Accor : Détail des transactions sur les actions propres du 24/08/2018 au 30/08/2018

969500QZC2Q0TK11NV07 ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV08 969500QZC2Q0TK11NV09 969500QZC2Q0TK11NV10 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV11 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV12 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV13 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV14 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV15 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV16 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV17 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV18 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV19 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV20 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV21 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV22 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV23 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV24 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV25 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV26 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV27 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV28 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV29 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV30 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV31 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV32 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV33 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV34 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV35 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV36 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV37 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV38 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV39 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV40 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV41 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV42 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV43 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV44 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV45 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV46 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV47 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV48 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV49 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV50 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV51 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV52 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV53 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV54 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV55 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV56 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:02:29 24/08/2018 09:02:29 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:02:52 24/08/2018 09:05:04 24/08/2018 09:05:04 24/08/2018 09:05:04 24/08/2018 09:05:04 24/08/2018 09:07:10 24/08/2018 09:07:10 24/08/2018 09:07:10 24/08/2018 09:07:10 24/08/2018 09:07:10 24/08/2018 09:07:10 24/08/2018 09:07:20 24/08/2018 09:12:17 24/08/2018 09:12:17 24/08/2018 09:12:17 24/08/2018 09:12:17 24/08/2018 09:12:17 24/08/2018 09:16:08 24/08/2018 09:16:08 24/08/2018 09:16:08 24/08/2018 09:16:08 24/08/2018 09:16:08 24/08/2018 09:23:03 24/08/2018 09:23:03 24/08/2018 09:23:03 24/08/2018 09:23:03 24/08/2018 09:23:03 24/08/2018 09:23:03 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:24:05 24/08/2018 09:28:00 24/08/2018 09:28:00 24/08/2018 09:28:00 24/08/2018 09:28:00 24/08/2018 09:28:00 24/08/2018 09:29:17 24/08/2018 09:29:17 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 43.790000 43.790000 43.810000 43.810000 43.810000 43.810000 43.810000 43.800000 43.800000 43.680000 43.680000 43.680000 43.680000 43.630000 43.630000 43.630000 43.630000 43.630000 43.600000 43.530000 43.560000 43.560000 43.560000 43.560000 43.560000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.550000 43.580000 43.580000 43.580000 43.580000 43.580000 43.560000 43.560000 EUR113475968 EUR113475969 EUR113475980 EUR113475981 EUR113475982 EUR113475983 EUR113475984 EUR113475985 EUR113475986 EUR113476031 EUR113476032 EUR113476033 EUR113476034 EUR113476167 EUR113476168 EUR113476169 EUR113476170 EUR113476171 EUR113476172 EUR113476177 EUR113476457 EUR113476458 EUR113476459 EUR113476460 EUR113476461 EUR113476661 EUR113476662 EUR113476663 EUR113476664 EUR113476665 EUR113477067 EUR113477068 EUR113477069 EUR113477070 EUR113477071 EUR113477072 EUR113477161 EUR113477162 EUR113477163 EUR113477164 EUR113477165 EUR113477166 EUR113477167 EUR113477449 EUR113477450 EUR113477451 EUR113477452 EUR113477453 EUR113477532 EUR113477533 Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV57 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:29:17 FR0000120404 43.560000 EUR 73 XPAR EUR113477534 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV58 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:29:17 FR0000120404 43.560000 EUR 86 XPAR EUR113477535 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV59 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:29:17 FR0000120404 43.560000 EUR 91 XPAR EUR113477536 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV60 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:33:58 FR0000120404 43.550000 EUR 184 XPAR EUR113477853 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV61 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:33:58 FR0000120404 43.550000 EUR 16 XPAR EUR113477854 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV62 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:33:58 FR0000120404 43.550000 EUR 100 XPAR EUR113477855 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV63 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:33:58 FR0000120404 43.550000 EUR 191 XPAR EUR113477856 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV64 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:33:58 FR0000120404 43.550000 EUR 178 XPAR EUR113477857 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV65 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:33:58 FR0000120404 43.550000 EUR 176 XPAR EUR113477858 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV66 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:21 FR0000120404 43.520000 EUR 173 XPAR EUR113478261 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV67 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:21 FR0000120404 43.520000 EUR 229 XPAR EUR113478262 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV68 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:21 FR0000120404 43.520000 EUR 229 XPAR EUR113478263 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV69 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:21 FR0000120404 43.520000 EUR 230 XPAR EUR113478264 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV70 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:21 FR0000120404 43.520000 EUR 234 XPAR EUR113478265 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV71 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:57 FR0000120404 43.510000 EUR 92 XPAR EUR113478311 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV72 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:57 FR0000120404 43.510000 EUR 83 XPAR EUR113478312 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV73 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:57 FR0000120404 43.510000 EUR 92 XPAR EUR113478313 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV74 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:57 FR0000120404 43.510000 EUR 98 XPAR EUR113478314 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV75 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:40:57 FR0000120404 43.510000 EUR 82 XPAR EUR113478315 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV76 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:45:03 FR0000120404 43.530000 EUR 89 XPAR EUR113478672 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV77 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:45:03 FR0000120404 43.530000 EUR 103 XPAR EUR113478673 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV78 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:45:03 FR0000120404 43.530000 EUR 94 XPAR EUR113478674 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV79 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:45:03 FR0000120404 43.530000 EUR 97 XPAR EUR113478675 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV80 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:45:03 FR0000120404 43.530000 EUR 107 XPAR EUR113478676 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV81 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:46:58 FR0000120404 43.560000 EUR 98 XPAR EUR113478933 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV82 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:46:58 FR0000120404 43.560000 EUR 92 XPAR EUR113478934 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV83 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:46:58 FR0000120404 43.560000 EUR 84 XPAR EUR113478935 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV84 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:46:58 FR0000120404 43.560000 EUR 93 XPAR EUR113478936 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV85 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:48:04 FR0000120404 43.570000 EUR 72 XPAR EUR113479016 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV86 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:02 FR0000120404 43.620000 EUR 98 XPAR EUR113479279 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV87 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:02 FR0000120404 43.620000 EUR 113 XPAR EUR113479280 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:02 FR0000120404 43.620000 EUR 119 XPAR EUR113479281 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV89 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:02 FR0000120404 43.620000 EUR 118 XPAR EUR113479282 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV90 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:54 FR0000120404 43.630000 EUR 89 XPAR EUR113479375 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV91 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:54 FR0000120404 43.630000 EUR 103 XPAR EUR113479376 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV92 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:51:54 FR0000120404 43.630000 EUR 80 XPAR EUR113479377 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV93 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:54:33 FR0000120404 43.670000 EUR 90 XPAR EUR113479772 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV94 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:54:33 FR0000120404 43.670000 EUR 73 XPAR EUR113479773 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV95 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:54:33 FR0000120404 43.670000 EUR 91 XPAR EUR113479774 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV96 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:54:33 FR0000120404 43.670000 EUR 41 XPAR EUR113479775 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV97 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:54:33 FR0000120404 43.670000 EUR 57 XPAR EUR113479776 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV98 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:56:35 FR0000120404 43.680000 EUR 81 XPAR EUR113479949 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV99 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:56:35 FR0000120404 43.680000 EUR 82 XPAR EUR113479950 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV100 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:56:35 FR0000120404 43.680000 EUR 84 XPAR EUR113479951 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV101 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 09:56:35 FR0000120404 43.680000 EUR 75 XPAR EUR113479952 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV102 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:00:51 FR0000120404 43.740000 EUR 100 XPAR EUR113480271 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV103 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:00:51 FR0000120404 43.740000 EUR 93 XPAR EUR113480272 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV104 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:00:51 FR0000120404 43.740000 EUR 106 XPAR EUR113480273 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV105 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:00:51 FR0000120404 43.740000 EUR 34 XPAR EUR113480274 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV106 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:00:51 FR0000120404 43.740000 EUR 72 XPAR EUR113480275 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV107 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:01:27 FR0000120404 43.760000 EUR 94 XPAR EUR113480333 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV108 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:01:27 FR0000120404 43.760000 EUR 92 XPAR EUR113480334 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV109 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:01:27 FR0000120404 43.760000 EUR 82 XPAR EUR113480335 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV110 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:03:50 FR0000120404 43.780000 EUR 70 XPAR EUR113480719 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV111 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:03:50 FR0000120404 43.780000 EUR 69 XPAR EUR113480720 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV112 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:04:12 FR0000120404 43.770000 EUR 100 XPAR EUR113480754 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV113 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:04:12 FR0000120404 43.770000 EUR 96 XPAR EUR113480755 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV114 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:06:19 FR0000120404 43.760000 EUR 100 XPAR EUR113480919 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV115 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:06:19 FR0000120404 43.760000 EUR 69 XPAR EUR113480920 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV116 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:06:19 FR0000120404 43.760000 EUR 90 XPAR EUR113480921 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV117 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:06:19 FR0000120404 43.760000 EUR 97 XPAR EUR113480922 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV118 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:08:07 FR0000120404 43.770000 EUR 93 XPAR EUR113481048 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV119 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:09:42 FR0000120404 43.770000 EUR 99 XPAR EUR113481163 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV120 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:09:42 FR0000120404 43.770000 EUR 57 XPAR EUR113481164 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV121 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:09:42 FR0000120404 43.770000 EUR 36 XPAR EUR113481165 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV122 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:09:42 FR0000120404 43.770000 EUR 72 XPAR EUR113481166 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV123 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:10:56 FR0000120404 43.790000 EUR 83 XPAR EUR113481240 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV124 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:10:56 FR0000120404 43.790000 EUR 59 XPAR EUR113481241 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV125 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:10:56 FR0000120404 43.790000 EUR 31 XPAR EUR113481242 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV126 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:10:56 FR0000120404 43.790000 EUR 89 XPAR EUR113481243 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV127 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:14:28 FR0000120404 43.810000 EUR 91 XPAR EUR113481558 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV128 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:14:28 FR0000120404 43.810000 EUR 82 XPAR EUR113481559 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV129 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:14:28 FR0000120404 43.810000 EUR 27 XPAR EUR113481560 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV130 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:14:28 FR0000120404 43.810000 EUR 80 XPAR EUR113481561 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV131 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:14:28 FR0000120404 43.800000 EUR 98 XPAR EUR113481565 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV132 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:17:40 FR0000120404 43.840000 EUR 79 XPAR EUR113481790 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV133 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:17:40 FR0000120404 43.840000 EUR 85 XPAR EUR113481791 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV134 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:17:40 FR0000120404 43.840000 EUR 33 XPAR EUR113481792 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV135 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:17:40 FR0000120404 43.840000 EUR 118 XPAR EUR113481793 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV136 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:18:59 FR0000120404 43.830000 EUR 84 XPAR EUR113481864 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV137 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:18:59 FR0000120404 43.830000 EUR 69 XPAR EUR113481865 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV138 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:18:59 FR0000120404 43.830000 EUR 47 XPAR EUR113481866 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV139 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:18:59 FR0000120404 43.830000 EUR 35 XPAR EUR113481867 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV140 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:21:34 FR0000120404 43.830000 EUR 89 XPAR EUR113481979 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV141 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:21:34 FR0000120404 43.830000 EUR 91 XPAR EUR113481980 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV142 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:23:34 FR0000120404 43.820000 EUR 71 XPAR EUR113482084 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV143 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:23:34 FR0000120404 43.820000 EUR 99 XPAR EUR113482085 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV144 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:23:34 FR0000120404 43.820000 EUR 30 XPAR EUR113482086 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV145 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:23:55 FR0000120404 43.820000 EUR 54 XPAR EUR113482119 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV146 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:24:57 FR0000120404 43.810000 EUR 77 XPAR EUR113482211 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV147 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:25:07 FR0000120404 43.760000 EUR 104 XPAR EUR113482312 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV148 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:25:07 FR0000120404 43.760000 EUR 103 XPAR EUR113482313 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV149 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:25:07 FR0000120404 43.760000 EUR 5 XPAR EUR113482314 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV150 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:28:28 FR0000120404 43.760000 EUR 83 XPAR EUR113482691 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV151 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:28:46 FR0000120404 43.770000 EUR 87 XPAR EUR113482712 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV152 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:29:39 FR0000120404 43.770000 EUR 92 XPAR EUR113482754 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV153 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:29:39 FR0000120404 43.770000 EUR 102 XPAR EUR113482755 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV154 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:32:46 FR0000120404 43.760000 EUR 102 XPAR EUR113483064 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV155 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:32:46 FR0000120404 43.760000 EUR 74 XPAR EUR113483065 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV156 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:32:46 FR0000120404 43.760000 EUR 69 XPAR EUR113483066 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV157 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:32:46 FR0000120404 43.760000 EUR 101 XPAR EUR113483067 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV158 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:35:18 FR0000120404 43.750000 EUR 96 XPAR EUR113483226 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV159 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:35:18 FR0000120404 43.750000 EUR 63 XPAR EUR113483227 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV160 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:35:18 FR0000120404 43.750000 EUR 32 XPAR EUR113483228 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV161 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:35:18 FR0000120404 43.750000 EUR 100 XPAR EUR113483229 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV162 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:35:21 FR0000120404 43.740000 EUR 84 XPAR EUR113483230 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV163 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:36:24 FR0000120404 43.720000 EUR 88 XPAR EUR113483288 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV164 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:36:24 FR0000120404 43.720000 EUR 5 XPAR EUR113483289 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV165 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:36:24 FR0000120404 43.720000 EUR 89 XPAR EUR113483291 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV166 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:36:24 FR0000120404 43.720000 EUR 84 XPAR EUR113483292 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV167 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:39:26 FR0000120404 43.730000 EUR 71 XPAR EUR113483484 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV168 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:39:26 FR0000120404 43.730000 EUR 44 XPAR EUR113483485 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV169 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:39:26 FR0000120404 43.730000 EUR 34 XPAR EUR113483486 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV170 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:39:26 FR0000120404 43.730000 EUR 78 XPAR EUR113483487 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV171 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:39:26 FR0000120404 43.730000 EUR 81 XPAR EUR113483488 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV172 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:40:50 FR0000120404 43.710000 EUR 83 XPAR EUR113483557 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV173 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:44:00 FR0000120404 43.700000 EUR 131 XPAR EUR113483707 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV174 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:44:00 FR0000120404 43.700000 EUR 131 XPAR EUR113483708 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV175 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:44:00 FR0000120404 43.700000 EUR 81 XPAR EUR113483709 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV176 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:44:00 FR0000120404 43.700000 EUR 136 XPAR EUR113483710 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV177 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:47:30 FR0000120404 43.700000 EUR 75 XPAR EUR113483933 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV178 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:47:30 FR0000120404 43.700000 EUR 120 XPAR EUR113483934 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV179 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:47:30 FR0000120404 43.700000 EUR 120 XPAR EUR113483935 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV180 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:47:30 FR0000120404 43.700000 EUR 117 XPAR EUR113483936 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV181 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:48:32 FR0000120404 43.700000 EUR 72 XPAR EUR113483987 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV182 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:48:32 FR0000120404 43.700000 EUR 67 XPAR EUR113483988 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV183 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:48:32 FR0000120404 43.700000 EUR 8 XPAR EUR113483989 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV184 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:48:32 FR0000120404 43.700000 EUR 74 XPAR EUR113483990 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV185 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:51:00 FR0000120404 43.700000 EUR 78 XPAR EUR113484121 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV186 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:51:00 FR0000120404 43.700000 EUR 88 XPAR EUR113484122 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV187 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:51:00 FR0000120404 43.700000 EUR 96 XPAR EUR113484123 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV188 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:51:00 FR0000120404 43.700000 EUR 96 XPAR EUR113484124 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV189 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:53:06 FR0000120404 43.690000 EUR 102 XPAR EUR113484260 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV190 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:53:06 FR0000120404 43.690000 EUR 30 XPAR EUR113484261 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV191 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:53:06 FR0000120404 43.690000 EUR 63 XPAR EUR113484262 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV192 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:53:06 FR0000120404 43.690000 EUR 81 XPAR EUR113484263 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV193 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:53:06 FR0000120404 43.690000 EUR 97 XPAR EUR113484264 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV194 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:56:40 FR0000120404 43.690000 EUR 100 XPAR EUR113484545 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV195 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:56:40 FR0000120404 43.690000 EUR 92 XPAR EUR113484546 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV196 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:56:40 FR0000120404 43.690000 EUR 91 XPAR EUR113484547 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV197 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:56:40 FR0000120404 43.690000 EUR 91 XPAR EUR113484548 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV198 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 10:59:21 FR0000120404 43.700000 EUR 93 XPAR EUR113484742 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV199 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:01:11 FR0000120404 43.690000 EUR 136 XPAR EUR113484799 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV200 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:01:11 FR0000120404 43.690000 EUR 147 XPAR EUR113484800 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV201 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:01:11 FR0000120404 43.690000 EUR 151 XPAR EUR113484801 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV202 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:04:03 FR0000120404 43.670000 EUR 102 XPAR EUR113485147 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV203 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:04:03 FR0000120404 43.670000 EUR 79 XPAR EUR113485148 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV204 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:04:03 FR0000120404 43.670000 EUR 17 XPAR EUR113485149 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV205 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:05:19 FR0000120404 43.670000 EUR 69 XPAR EUR113485217 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV206 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:05:19 FR0000120404 43.670000 EUR 72 XPAR EUR113485218 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV207 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:05:19 FR0000120404 43.670000 EUR 89 XPAR EUR113485219 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV208 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:05:19 FR0000120404 43.670000 EUR 140 XPAR EUR113485220 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV209 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:09:47 FR0000120404 43.670000 EUR 90 XPAR EUR113485485 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV210 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:09:47 FR0000120404 43.670000 EUR 70 XPAR EUR113485486 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV211 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:14:01 FR0000120404 43.690000 EUR 211 XPAR EUR113485772 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV212 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:14:01 FR0000120404 43.690000 EUR 153 XPAR EUR113485773 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV213 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:14:01 FR0000120404 43.690000 EUR 162 XPAR EUR113485774 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV214 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:14:01 FR0000120404 43.690000 EUR 287 XPAR EUR113485775 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV215 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:18:04 FR0000120404 43.720000 EUR 72 XPAR EUR113486050 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV216 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:18:04 FR0000120404 43.720000 EUR 72 XPAR EUR113486051 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV217 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:18:04 FR0000120404 43.720000 EUR 6 XPAR EUR113486052 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV218 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:18:04 FR0000120404 43.720000 EUR 72 XPAR EUR113486053 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV219 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:21:06 FR0000120404 43.720000 EUR 134 XPAR EUR113486393 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV220 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:21:06 FR0000120404 43.720000 EUR 107 XPAR EUR113486394 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV221 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:21:06 FR0000120404 43.720000 EUR 27 XPAR EUR113486395 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV222 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:21:06 FR0000120404 43.720000 EUR 136 XPAR EUR113486396 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV223 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:21:06 FR0000120404 43.720000 EUR 37 XPAR EUR113486397 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV224 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:21:06 FR0000120404 43.720000 EUR 119 XPAR EUR113486398 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV225 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:25:09 FR0000120404 43.720000 EUR 104 XPAR EUR113486679 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV226 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:25:09 FR0000120404 43.720000 EUR 141 XPAR EUR113486680 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV227 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:25:10 FR0000120404 43.720000 EUR 141 XPAR EUR113486681 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV228 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:25:10 FR0000120404 43.720000 EUR 145 XPAR EUR113486682 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV229 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:29:01 FR0000120404 43.730000 EUR 99 XPAR EUR113486968 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV230 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:31:02 FR0000120404 43.730000 EUR 183 XPAR EUR113487174 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV231 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:31:02 FR0000120404 43.730000 EUR 183 XPAR EUR113487175 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV232 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:31:02 FR0000120404 43.730000 EUR 188 XPAR EUR113487176 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV233 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:31:02 FR0000120404 43.730000 EUR 92 XPAR EUR113487177 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV234 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:33:05 FR0000120404 43.700000 EUR 82 XPAR EUR113487368 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV235 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:33:05 FR0000120404 43.700000 EUR 101 XPAR EUR113487369 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV236 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:33:05 FR0000120404 43.700000 EUR 78 XPAR EUR113487370 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV237 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:36:58 FR0000120404 43.710000 EUR 71 XPAR EUR113487721 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV238 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:16 FR0000120404 43.700000 EUR 69 XPAR EUR113487823 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV239 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:16 FR0000120404 43.700000 EUR 69 XPAR EUR113487824 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV240 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:16 FR0000120404 43.700000 EUR 121 XPAR EUR113487825 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV241 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:16 FR0000120404 43.700000 EUR 138 XPAR EUR113487826 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV242 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:52 FR0000120404 43.690000 EUR 110 XPAR EUR113487855 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV243 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:52 FR0000120404 43.690000 EUR 74 XPAR EUR113487856 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV244 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:38:52 FR0000120404 43.690000 EUR 96 XPAR EUR113487857 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV245 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:39:14 FR0000120404 43.680000 EUR 50 XPAR EUR113487898 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV246 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:39:14 FR0000120404 43.680000 EUR 23 XPAR EUR113487899 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV247 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:40:30 FR0000120404 43.660000 EUR 69 XPAR EUR113488019 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV248 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:42:36 FR0000120404 43.650000 EUR 54 XPAR EUR113488285 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV249 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:43:57 FR0000120404 43.650000 EUR 37 XPAR EUR113488389 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV250 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:43:57 FR0000120404 43.650000 EUR 32 XPAR EUR113488390 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV251 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:43:57 FR0000120404 43.650000 EUR 67 XPAR EUR113488391 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV252 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:43:57 FR0000120404 43.650000 EUR 5 XPAR EUR113488392 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV253 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:43:57 FR0000120404 43.650000 EUR 95 XPAR EUR113488393 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV254 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:43:57 FR0000120404 43.650000 EUR 82 XPAR EUR113488394 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV255 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:45:42 FR0000120404 43.660000 EUR 80 XPAR EUR113488530 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV256 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:45:42 FR0000120404 43.660000 EUR 95 XPAR EUR113488532 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV257 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:45:42 FR0000120404 43.660000 EUR 73 XPAR EUR113488534 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV258 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:47:36 FR0000120404 43.650000 EUR 52 XPAR EUR113488746 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV259 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:47:47 FR0000120404 43.650000 EUR 27 XPAR EUR113488749 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV260 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:47:47 FR0000120404 43.650000 EUR 31 XPAR EUR113488750 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV261 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:47:47 FR0000120404 43.650000 EUR 58 XPAR EUR113488751 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV262 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:47:47 FR0000120404 43.650000 EUR 100 XPAR EUR113488752 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV263 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:47:47 FR0000120404 43.650000 EUR 87 XPAR EUR113488753 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV264 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:54:45 FR0000120404 43.680000 EUR 115 XPAR EUR113489429 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV265 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:54:45 FR0000120404 43.680000 EUR 27 XPAR EUR113489430 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV266 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:54:45 FR0000120404 43.680000 EUR 199 XPAR EUR113489431 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV267 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:54:45 FR0000120404 43.680000 EUR 179 XPAR EUR113489432 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV268 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:54:45 FR0000120404 43.680000 EUR 188 XPAR EUR113489433 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV269 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:59:37 FR0000120404 43.700000 EUR 121 XPAR EUR113489879 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV270 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:59:37 FR0000120404 43.700000 EUR 161 XPAR EUR113489880 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV271 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:59:37 FR0000120404 43.700000 EUR 161 XPAR EUR113489881 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV272 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 11:59:37 FR0000120404 43.700000 EUR 166 XPAR EUR113489882 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV273 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:02:41 FR0000120404 43.690000 EUR 90 XPAR EUR113490019 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV274 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:02:41 FR0000120404 43.690000 EUR 101 XPAR EUR113490020 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV275 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:02:41 FR0000120404 43.690000 EUR 91 XPAR EUR113490021 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV276 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:02:41 FR0000120404 43.690000 EUR 78 XPAR EUR113490022 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV277 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:05:26 FR0000120404 43.690000 EUR 67 XPAR EUR113490254 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV278 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:05:26 FR0000120404 43.690000 EUR 10 XPAR EUR113490255 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV279 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:05:26 FR0000120404 43.690000 EUR 74 XPAR EUR113490256 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV280 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:05:26 FR0000120404 43.690000 EUR 80 XPAR EUR113490257 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV281 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:05:26 FR0000120404 43.690000 EUR 100 XPAR EUR113490258 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV282 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:07:29 FR0000120404 43.690000 EUR 70 XPAR EUR113490420 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV283 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:07:29 FR0000120404 43.690000 EUR 73 XPAR EUR113490421 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV284 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:07:29 FR0000120404 43.690000 EUR 84 XPAR EUR113490422 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV285 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:12:38 FR0000120404 43.690000 EUR 72 XPAR EUR113490703 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV286 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:12:38 FR0000120404 43.690000 EUR 85 XPAR EUR113490704 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV287 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:12:38 FR0000120404 43.690000 EUR 101 XPAR EUR113490705 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV288 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:12:38 FR0000120404 43.690000 EUR 127 XPAR EUR113490706 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV289 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:17:22 FR0000120404 43.710000 EUR 87 XPAR EUR113490965 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV290 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:17:36 FR0000120404 43.710000 EUR 88 XPAR EUR113490975 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV291 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:17:36 FR0000120404 43.710000 EUR 22 XPAR EUR113490976 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV292 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:17:36 FR0000120404 43.710000 EUR 78 XPAR EUR113490977 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV293 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:19:08 FR0000120404 43.700000 EUR 81 XPAR EUR113491063 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV294 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:20:26 FR0000120404 43.700000 EUR 34 XPAR EUR113491102 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV295 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:22:03 FR0000120404 43.690000 EUR 69 XPAR EUR113491193 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV296 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:22:03 FR0000120404 43.690000 EUR 189 XPAR EUR113491194 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV297 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:22:03 FR0000120404 43.690000 EUR 193 XPAR EUR113491195 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV298 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:22:03 FR0000120404 43.690000 EUR 129 XPAR EUR113491196 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV299 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:22:34 FR0000120404 43.670000 EUR 94 XPAR EUR113491218 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV300 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:28:18 FR0000120404 43.680000 EUR 121 XPAR EUR113491581 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV301 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:28:18 FR0000120404 43.680000 EUR 4 XPAR EUR113491582 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV302 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:28:18 FR0000120404 43.680000 EUR 163 XPAR EUR113491583 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV303 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:28:18 FR0000120404 43.680000 EUR 162 XPAR EUR113491584 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV304 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:28:18 FR0000120404 43.680000 EUR 172 XPAR EUR113491585 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV305 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:32:00 FR0000120404 43.660000 EUR 48 XPAR EUR113491742 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV306 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:32:00 FR0000120404 43.660000 EUR 29 XPAR EUR113491743 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV307 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:32:00 FR0000120404 43.660000 EUR 87 XPAR EUR113491744 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV308 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:32:00 FR0000120404 43.660000 EUR 87 XPAR EUR113491745 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV309 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:32:00 FR0000120404 43.660000 EUR 89 XPAR EUR113491746 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV310 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:25 FR0000120404 43.670000 EUR 166 XPAR EUR113492095 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV311 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:25 FR0000120404 43.670000 EUR 46 XPAR EUR113492096 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV312 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:25 FR0000120404 43.670000 EUR 120 XPAR EUR113492097 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV313 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:25 FR0000120404 43.670000 EUR 159 XPAR EUR113492098 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV314 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:25 FR0000120404 43.670000 EUR 14 XPAR EUR113492099 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV315 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:27 FR0000120404 43.670000 EUR 2 XPAR EUR113492100 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV316 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:40:27 FR0000120404 43.670000 EUR 87 XPAR EUR113492101 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV317 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:44:19 FR0000120404 43.670000 EUR 140 XPAR EUR113492268 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV318 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:44:19 FR0000120404 43.670000 EUR 157 XPAR EUR113492269 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV319 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:44:19 FR0000120404 43.670000 EUR 157 XPAR EUR113492270 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV320 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:44:19 FR0000120404 43.670000 EUR 160 XPAR EUR113492271 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV321 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:50:30 FR0000120404 43.660000 EUR 89 XPAR EUR113492581 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV322 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:50:30 FR0000120404 43.660000 EUR 133 XPAR EUR113492582 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV323 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:50:30 FR0000120404 43.660000 EUR 133 XPAR EUR113492583 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV324 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:50:30 FR0000120404 43.660000 EUR 136 XPAR EUR113492584 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV325 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:53:01 FR0000120404 43.640000 EUR 90 XPAR EUR113492675 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV326 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:53:01 FR0000120404 43.640000 EUR 96 XPAR EUR113492676 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV327 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:53:01 FR0000120404 43.640000 EUR 100 XPAR EUR113492677 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV328 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 24/08/2018 12:53:01 FR0000120404 43.640000 EUR 94 XPAR EUR113492678 Pour annulation La Sté Accor SA a publié ce contenu, le 31 août 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

