Accor : Detailed reporting on treasury shares from 10/12/2018 to 10/18/2018 (in French only)

969500QZC2Q0TK11NV07 ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 969500QZC2Q0TK11NV07 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 09:01:42 12/10/2018 09:02:30 12/10/2018 09:02:56 12/10/2018 09:02:56 12/10/2018 09:02:56 12/10/2018 09:02:56 12/10/2018 09:04:12 12/10/2018 09:04:13 12/10/2018 09:04:30 12/10/2018 09:04:32 12/10/2018 09:04:32 12/10/2018 09:04:49 12/10/2018 09:04:49 12/10/2018 09:04:49 12/10/2018 09:05:10 12/10/2018 09:05:10 12/10/2018 09:05:10 12/10/2018 09:06:35 12/10/2018 09:07:35 12/10/2018 09:07:37 12/10/2018 09:07:37 12/10/2018 10:46:54 12/10/2018 10:54:59 12/10/2018 11:02:03 12/10/2018 11:02:40 12/10/2018 11:03:47 12/10/2018 11:03:47 12/10/2018 11:05:02 12/10/2018 11:12:45 12/10/2018 11:14:28 12/10/2018 11:14:33 12/10/2018 11:15:06 12/10/2018 11:15:06 12/10/2018 11:20:12 12/10/2018 11:21:31 12/10/2018 11:21:31 12/10/2018 11:21:53 12/10/2018 11:24:52 12/10/2018 11:24:52 12/10/2018 11:25:50 12/10/2018 11:26:11 12/10/2018 11:27:24 12/10/2018 11:31:03 12/10/2018 11:32:45 12/10/2018 11:32:45 12/10/2018 11:32:45 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 41.400000 41.300000 41.270000 41.270000 41.270000 41.270000 41.230000 41.200000 41.210000 41.210000 41.200000 41.170000 41.170000 41.170000 41.130000 41.130000 41.130000 41.230000 41.240000 41.210000 41.200000 41.400000 41.340000 41.290000 41.280000 41.300000 41.300000 41.330000 41.300000 41.320000 41.300000 41.300000 41.300000 41.300000 41.280000 41.280000 41.270000 41.280000 41.280000 41.260000 41.250000 41.250000 41.290000 41.280000 41.280000 41.280000 EUR115593291 EUR115593605 EUR115593802 EUR115593803 EUR115593804 EUR115593805 EUR115594292 EUR115594293 EUR115594412 EUR115594417 EUR115594418 EUR115594521 EUR115594522 EUR115594523 EUR115594613 EUR115594614 EUR115594615 EUR115595124 EUR115595347 EUR115595369 EUR115595370 EUR115612352 EUR115613452 EUR115614500 EUR115614574 EUR115614685 EUR115614686 EUR115614825 EUR115616052 EUR115616235 EUR115616270 EUR115616332 EUR115616333 EUR115616842 EUR115617110 EUR115617111 EUR115617162 EUR115617573 EUR115617574 EUR115617701 EUR115617747 EUR115617843 EUR115618249 EUR115618393 EUR115618394 EUR115618395 Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:39:38 FR0000120404 41.320000 EUR 99 XPAR EUR115619062 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:43:49 FR0000120404 41.300000 EUR 520 XPAR EUR115619470 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:45:14 FR0000120404 41.300000 EUR 92 XPAR EUR115619579 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:51:11 FR0000120404 41.300000 EUR 87 XPAR EUR115620433 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:51:11 FR0000120404 41.300000 EUR 223 XPAR EUR115620434 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:52:06 FR0000120404 41.300000 EUR 333 XPAR EUR115620591 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:52:06 FR0000120404 41.300000 EUR 31 XPAR EUR115620592 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:54:21 FR0000120404 41.290000 EUR 285 XPAR EUR115620877 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:55:59 FR0000120404 41.300000 EUR 8 XPAR EUR115621115 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:55:59 FR0000120404 41.300000 EUR 138 XPAR EUR115621116 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:57:46 FR0000120404 41.300000 EUR 202 XPAR EUR115621354 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:57:46 FR0000120404 41.300000 EUR 12 XPAR EUR115621355 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:57:46 FR0000120404 41.300000 EUR 17 XPAR EUR115621357 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:57:46 FR0000120404 41.300000 EUR 77 XPAR EUR115621359 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 11:58:45 FR0000120404 41.290000 EUR 249 XPAR EUR115621521 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:00:22 FR0000120404 41.270000 EUR 79 XPAR EUR115621706 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:00:24 FR0000120404 41.260000 EUR 156 XPAR EUR115621728 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:01:49 FR0000120404 41.260000 EUR 123 XPAR EUR115621849 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:02:18 FR0000120404 41.260000 EUR 12 XPAR EUR115621992 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:02:43 FR0000120404 41.240000 EUR 84 XPAR EUR115622019 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:03:17 FR0000120404 41.230000 EUR 86 XPAR EUR115622051 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:05:29 FR0000120404 41.210000 EUR 84 XPAR EUR115622279 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:07:13 FR0000120404 41.210000 EUR 97 XPAR EUR115622461 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:07:56 FR0000120404 41.200000 EUR 85 XPAR EUR115622548 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:07:56 FR0000120404 41.200000 EUR 16 XPAR EUR115622549 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:07:56 FR0000120404 41.200000 EUR 167 XPAR EUR115622550 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:07:56 FR0000120404 41.200000 EUR 67 XPAR EUR115622552 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:07:56 FR0000120404 41.200000 EUR 9 XPAR EUR115622553 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:08:58 FR0000120404 41.180000 EUR 79 XPAR EUR115622723 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:08:58 FR0000120404 41.180000 EUR 145 XPAR EUR115622724 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:11:34 FR0000120404 41.190000 EUR 209 XPAR EUR115623021 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:11:34 FR0000120404 41.190000 EUR 182 XPAR EUR115623022 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:11:48 FR0000120404 41.180000 EUR 101 XPAR EUR115623041 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:11:48 FR0000120404 41.180000 EUR 11 XPAR EUR115623042 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:11:48 FR0000120404 41.180000 EUR 74 XPAR EUR115623043 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:13:01 FR0000120404 41.190000 EUR 173 XPAR EUR115623158 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:13:01 FR0000120404 41.190000 EUR 148 XPAR EUR115623159 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:14:06 FR0000120404 41.200000 EUR 80 XPAR EUR115623295 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:14:06 FR0000120404 41.200000 EUR 74 XPAR EUR115623296 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:15:22 FR0000120404 41.190000 EUR 75 XPAR EUR115623429 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:15:22 FR0000120404 41.190000 EUR 74 XPAR EUR115623430 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:16:36 FR0000120404 41.190000 EUR 87 XPAR EUR115623515 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:16:36 FR0000120404 41.190000 EUR 73 XPAR EUR115623516 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:17:49 FR0000120404 41.190000 EUR 11 XPAR EUR115623643 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:17:49 FR0000120404 41.190000 EUR 152 XPAR EUR115623644 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:17:49 FR0000120404 41.190000 EUR 131 XPAR EUR115623645 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:19:25 FR0000120404 41.180000 EUR 99 XPAR EUR115623795 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:19:25 FR0000120404 41.180000 EUR 84 XPAR EUR115623796 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:19:25 FR0000120404 41.180000 EUR 67 XPAR EUR115623797 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:19:25 FR0000120404 41.180000 EUR 41 XPAR EUR115623798 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:20:24 FR0000120404 41.170000 EUR 74 XPAR EUR115623930 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:20:24 FR0000120404 41.170000 EUR 27 XPAR EUR115623932 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:20:24 FR0000120404 41.170000 EUR 89 XPAR EUR115623933 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:21:03 FR0000120404 41.160000 EUR 212 XPAR EUR115624178 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:21:03 FR0000120404 41.160000 EUR 182 XPAR EUR115624179 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:21:12 FR0000120404 41.150000 EUR 83 XPAR EUR115624201 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:22:01 FR0000120404 41.160000 EUR 75 XPAR EUR115624334 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:22:39 FR0000120404 41.150000 EUR 91 XPAR EUR115624398 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:22:39 FR0000120404 41.150000 EUR 73 XPAR EUR115624401 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:22:49 FR0000120404 41.130000 EUR 95 XPAR EUR115624457 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:22:49 FR0000120404 41.130000 EUR 81 XPAR EUR115624458 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:24:21 FR0000120404 41.160000 EUR 104 XPAR EUR115624601 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:24:21 FR0000120404 41.160000 EUR 19 XPAR EUR115624602 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:24:21 FR0000120404 41.160000 EUR 71 XPAR EUR115624603 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:25:38 FR0000120404 41.150000 EUR 95 XPAR EUR115624746 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:25:38 FR0000120404 41.150000 EUR 84 XPAR EUR115624747 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:27:00 FR0000120404 41.150000 EUR 171 XPAR EUR115624902 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:27:00 FR0000120404 41.150000 EUR 145 XPAR EUR115624903 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:27:48 FR0000120404 41.140000 EUR 163 XPAR EUR115624957 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:27:48 FR0000120404 41.140000 EUR 141 XPAR EUR115624958 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:28:24 FR0000120404 41.130000 EUR 80 XPAR EUR115625015 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:28:24 FR0000120404 41.130000 EUR 3 XPAR EUR115625016 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:28:24 FR0000120404 41.130000 EUR 75 XPAR EUR115625017 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:42 FR0000120404 41.170000 EUR 11 XPAR EUR115625256 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:42 FR0000120404 41.170000 EUR 100 XPAR EUR115625257 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:42 FR0000120404 41.170000 EUR 83 XPAR EUR115625258 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:42 FR0000120404 41.170000 EUR 51 XPAR EUR115625259 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:42 FR0000120404 41.170000 EUR 47 XPAR EUR115625260 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:44 FR0000120404 41.160000 EUR 95 XPAR EUR115625275 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:30:44 FR0000120404 41.160000 EUR 77 XPAR EUR115625276 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:31:51 FR0000120404 41.150000 EUR 112 XPAR EUR115625314 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:31:51 FR0000120404 41.150000 EUR 95 XPAR EUR115625315 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:32:30 FR0000120404 41.150000 EUR 187 XPAR EUR115625369 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:32:30 FR0000120404 41.150000 EUR 161 XPAR EUR115625370 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:34:18 FR0000120404 41.110000 EUR 75 XPAR EUR115625485 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:34:18 FR0000120404 41.110000 EUR 93 XPAR EUR115625486 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:35:12 FR0000120404 41.110000 EUR 51 XPAR EUR115625551 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:35:12 FR0000120404 41.110000 EUR 68 XPAR EUR115625552 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:35:12 FR0000120404 41.110000 EUR 81 XPAR EUR115625553 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:36:54 FR0000120404 41.120000 EUR 78 XPAR EUR115625814 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:36:54 FR0000120404 41.120000 EUR 82 XPAR EUR115625816 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:38:51 FR0000120404 41.130000 EUR 103 XPAR EUR115626118 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:38:51 FR0000120404 41.130000 EUR 66 XPAR EUR115626119 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:38:51 FR0000120404 41.130000 EUR 19 XPAR EUR115626120 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:39:33 FR0000120404 41.120000 EUR 84 XPAR EUR115626191 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:39:33 FR0000120404 41.120000 EUR 192 XPAR EUR115626192 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:40:28 FR0000120404 41.110000 EUR 277 XPAR EUR115626303 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:40:28 FR0000120404 41.110000 EUR 99 XPAR EUR115626304 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:40:54 FR0000120404 41.100000 EUR 477 XPAR EUR115626334 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:40:54 FR0000120404 41.100000 EUR 91 XPAR EUR115626335 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:41:21 FR0000120404 41.090000 EUR 83 XPAR EUR115626430 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:41:21 FR0000120404 41.090000 EUR 73 XPAR EUR115626431 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:41:21 FR0000120404 41.090000 EUR 54 XPAR EUR115626432 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:41:21 FR0000120404 41.090000 EUR 25 XPAR EUR115626433 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:42:22 FR0000120404 41.090000 EUR 78 XPAR EUR115626521 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:42:22 FR0000120404 41.090000 EUR 94 XPAR EUR115626522 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:42:22 FR0000120404 41.090000 EUR 82 XPAR EUR115626523 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:44:20 FR0000120404 41.090000 EUR 92 XPAR EUR115626737 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:44:20 FR0000120404 41.090000 EUR 87 XPAR EUR115626738 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:44:20 FR0000120404 41.090000 EUR 75 XPAR EUR115626739 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:47:52 FR0000120404 41.170000 EUR 333 XPAR EUR115627114 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:47:52 FR0000120404 41.170000 EUR 40 XPAR EUR115627115 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:47:52 FR0000120404 41.170000 EUR 209 XPAR EUR115627116 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:47:52 FR0000120404 41.170000 EUR 89 XPAR EUR115627117 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:47:52 FR0000120404 41.170000 EUR 21 XPAR EUR115627118 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:47:52 FR0000120404 41.170000 EUR 2 XPAR EUR115627119 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:48:14 FR0000120404 41.180000 EUR 105 XPAR EUR115627205 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:48:14 FR0000120404 41.180000 EUR 91 XPAR EUR115627206 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:52:00 FR0000120404 41.220000 EUR 139 XPAR EUR115627724 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:52:00 FR0000120404 41.220000 EUR 73 XPAR EUR115627725 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:52:48 FR0000120404 41.210000 EUR 37 XPAR EUR115627858 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:52:48 FR0000120404 41.210000 EUR 47 XPAR EUR115627859 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:53:50 FR0000120404 41.200000 EUR 109 XPAR EUR115627975 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:53:50 FR0000120404 41.200000 EUR 135 XPAR EUR115627976 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:53:50 FR0000120404 41.200000 EUR 41 XPAR EUR115627977 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:54:04 FR0000120404 41.210000 EUR 80 XPAR EUR115628012 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:54:36 FR0000120404 41.200000 EUR 59 XPAR EUR115628052 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:54:36 FR0000120404 41.200000 EUR 14 XPAR EUR115628055 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:54:36 FR0000120404 41.200000 EUR 121 XPAR EUR115628058 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:54:50 FR0000120404 41.200000 EUR 52 XPAR EUR115628101 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:54:50 FR0000120404 41.200000 EUR 23 XPAR EUR115628102 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:55:29 FR0000120404 41.180000 EUR 115 XPAR EUR115628205 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:55:29 FR0000120404 41.180000 EUR 74 XPAR EUR115628207 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:56:41 FR0000120404 41.200000 EUR 123 XPAR EUR115628390 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:56:41 FR0000120404 41.200000 EUR 106 XPAR EUR115628391 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:57:14 FR0000120404 41.210000 EUR 20 XPAR EUR115628445 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 12:57:14 FR0000120404 41.210000 EUR 100 XPAR EUR115628446 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:00:01 FR0000120404 41.230000 EUR 104 XPAR EUR115628806 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:00:01 FR0000120404 41.230000 EUR 122 XPAR EUR115628807 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:00:41 FR0000120404 41.210000 EUR 74 XPAR EUR115628878 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:00:42 FR0000120404 41.200000 EUR 74 XPAR EUR115628879 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:01:24 FR0000120404 41.180000 EUR 112 XPAR EUR115628929 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:01:46 FR0000120404 41.180000 EUR 147 XPAR EUR115628972 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:01:46 FR0000120404 41.180000 EUR 73 XPAR EUR115628973 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:02:53 FR0000120404 41.180000 EUR 78 XPAR EUR115629127 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:02:53 FR0000120404 41.180000 EUR 104 XPAR EUR115629128 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:04:35 FR0000120404 41.150000 EUR 125 XPAR EUR115629355 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:04:35 FR0000120404 41.150000 EUR 95 XPAR EUR115629356 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:04:47 FR0000120404 41.140000 EUR 139 XPAR EUR115629391 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:04:47 FR0000120404 41.140000 EUR 5 XPAR EUR115629392 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:04:47 FR0000120404 41.140000 EUR 85 XPAR EUR115629393 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:06:03 FR0000120404 41.130000 EUR 91 XPAR EUR115629518 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:06:03 FR0000120404 41.130000 EUR 78 XPAR EUR115629519 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:06:26 FR0000120404 41.100000 EUR 28 XPAR EUR115629584 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:06:26 FR0000120404 41.100000 EUR 144 XPAR EUR115629585 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:10:58 FR0000120404 41.110000 EUR 177 XPAR EUR115630107 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:10:58 FR0000120404 41.110000 EUR 120 XPAR EUR115630108 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:10:58 FR0000120404 41.110000 EUR 257 XPAR EUR115630109 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:03 FR0000120404 41.100000 EUR 265 XPAR EUR115630320 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:03 FR0000120404 41.100000 EUR 220 XPAR EUR115630321 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:03 FR0000120404 41.100000 EUR 199 XPAR EUR115630322 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:03 FR0000120404 41.100000 EUR 15 XPAR EUR115630323 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:03 FR0000120404 41.100000 EUR 93 XPAR EUR115630324 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:58 FR0000120404 41.110000 EUR 29 XPAR EUR115630428 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:12:58 FR0000120404 41.110000 EUR 60 XPAR EUR115630429 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:14:40 FR0000120404 41.140000 EUR 113 XPAR EUR115630602 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:14:40 FR0000120404 41.140000 EUR 172 XPAR EUR115630603 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:15:40 FR0000120404 41.120000 EUR 80 XPAR EUR115630696 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:15:40 FR0000120404 41.120000 EUR 81 XPAR EUR115630697 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:16:25 FR0000120404 41.120000 EUR 43 XPAR EUR115630757 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:16:25 FR0000120404 41.120000 EUR 83 XPAR EUR115630758 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:16:25 FR0000120404 41.120000 EUR 94 XPAR EUR115630759 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:17:38 FR0000120404 41.140000 EUR 113 XPAR EUR115630839 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:17:57 FR0000120404 41.130000 EUR 165 XPAR EUR115630861 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:17:57 FR0000120404 41.130000 EUR 25 XPAR EUR115630862 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:17:57 FR0000120404 41.130000 EUR 73 XPAR EUR115630863 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:17:57 FR0000120404 41.130000 EUR 189 XPAR EUR115630865 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:23:18 FR0000120404 41.140000 EUR 126 XPAR EUR115631350 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:23:18 FR0000120404 41.140000 EUR 126 XPAR EUR115631351 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:24:48 FR0000120404 41.180000 EUR 50 XPAR EUR115631498 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:24:48 FR0000120404 41.180000 EUR 252 XPAR EUR115631499 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:24:48 FR0000120404 41.180000 EUR 164 XPAR EUR115631500 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:24:48 FR0000120404 41.180000 EUR 71 XPAR EUR115631501 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:25:22 FR0000120404 41.170000 EUR 105 XPAR EUR115631564 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:25:22 FR0000120404 41.170000 EUR 85 XPAR EUR115631565 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:26:05 FR0000120404 41.170000 EUR 76 XPAR EUR115631617 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:26:05 FR0000120404 41.170000 EUR 85 XPAR EUR115631618 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:27:43 FR0000120404 41.180000 EUR 93 XPAR EUR115631841 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:27:43 FR0000120404 41.180000 EUR 29 XPAR EUR115631842 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:27:43 FR0000120404 41.180000 EUR 85 XPAR EUR115631843 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:27:43 FR0000120404 41.180000 EUR 76 XPAR EUR115631844 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:30:00 FR0000120404 41.190000 EUR 91 XPAR EUR115632052 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:30:00 FR0000120404 41.190000 EUR 77 XPAR EUR115632053 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:30:08 FR0000120404 41.180000 EUR 155 XPAR EUR115632073 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:30:08 FR0000120404 41.180000 EUR 52 XPAR EUR115632074 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:30:08 FR0000120404 41.180000 EUR 177 XPAR EUR115632075 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:31:55 FR0000120404 41.180000 EUR 82 XPAR EUR115632288 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:31:55 FR0000120404 41.180000 EUR 10 XPAR EUR115632289 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:33:00 FR0000120404 41.180000 EUR 107 XPAR EUR115632429 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:33:00 FR0000120404 41.180000 EUR 250 XPAR EUR115632430 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:34:53 FR0000120404 41.170000 EUR 126 XPAR EUR115632634 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:34:53 FR0000120404 41.170000 EUR 75 XPAR EUR115632635 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:39:26 FR0000120404 41.180000 EUR 449 XPAR EUR115633302 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:39:26 FR0000120404 41.180000 EUR 313 XPAR EUR115633303 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:39:26 FR0000120404 41.180000 EUR 81 XPAR EUR115633304 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:44:12 FR0000120404 41.180000 EUR 174 XPAR EUR115633950 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:44:12 FR0000120404 41.180000 EUR 249 XPAR EUR115633954 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:44:12 FR0000120404 41.180000 EUR 73 XPAR EUR115633955 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:44:12 FR0000120404 41.180000 EUR 50 XPAR EUR115633956 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:44:12 FR0000120404 41.180000 EUR 200 XPAR EUR115633957 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:44:12 FR0000120404 41.180000 EUR 265 XPAR EUR115633958 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:45:08 FR0000120404 41.160000 EUR 109 XPAR EUR115634180 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:45:08 FR0000120404 41.160000 EUR 93 XPAR EUR115634181 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:47:36 FR0000120404 41.180000 EUR 71 XPAR EUR115634443 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:47:36 FR0000120404 41.180000 EUR 275 XPAR EUR115634444 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:47:36 FR0000120404 41.180000 EUR 283 XPAR EUR115634445 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:47:36 FR0000120404 41.180000 EUR 9 XPAR EUR115634446 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:47:36 FR0000120404 41.180000 EUR 106 XPAR EUR115634447 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:49:17 FR0000120404 41.180000 EUR 94 XPAR EUR115634602 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:49:17 FR0000120404 41.180000 EUR 82 XPAR EUR115634603 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:50:01 FR0000120404 41.180000 EUR 100 XPAR EUR115634724 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:50:01 FR0000120404 41.180000 EUR 83 XPAR EUR115634725 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:50:48 FR0000120404 41.160000 EUR 352 XPAR EUR115634869 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:50:48 FR0000120404 41.160000 EUR 302 XPAR EUR115634870 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:53:46 FR0000120404 41.110000 EUR 104 XPAR EUR115635349 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:53:46 FR0000120404 41.110000 EUR 85 XPAR EUR115635350 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:54:29 FR0000120404 41.100000 EUR 379 XPAR EUR115635419 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:54:29 FR0000120404 41.100000 EUR 76 XPAR EUR115635420 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:54:29 FR0000120404 41.100000 EUR 79 XPAR EUR115635421 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:55:35 FR0000120404 41.100000 EUR 128 XPAR EUR115635585 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:55:35 FR0000120404 41.100000 EUR 76 XPAR EUR115635586 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:55:35 FR0000120404 41.100000 EUR 13 XPAR EUR115635587 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:56:07 FR0000120404 41.100000 EUR 44 XPAR EUR115635658 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:56:45 FR0000120404 41.100000 EUR 17 XPAR EUR115635736 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:56:45 FR0000120404 41.100000 EUR 100 XPAR EUR115635737 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:57:04 FR0000120404 41.100000 EUR 75 XPAR EUR115635751 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:57:04 FR0000120404 41.100000 EUR 133 XPAR EUR115635752 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:57:04 FR0000120404 41.100000 EUR 323 XPAR EUR115635753 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:59:43 FR0000120404 41.120000 EUR 20 XPAR EUR115636006 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:59:43 FR0000120404 41.120000 EUR 167 XPAR EUR115636007 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:59:43 FR0000120404 41.120000 EUR 230 XPAR EUR115636008 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:59:43 FR0000120404 41.120000 EUR 77 XPAR EUR115636009 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 13:59:43 FR0000120404 41.120000 EUR 390 XPAR EUR115636010 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:01:49 FR0000120404 41.160000 EUR 131 XPAR EUR115636322 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:01:49 FR0000120404 41.160000 EUR 77 XPAR EUR115636323 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:02:40 FR0000120404 41.190000 EUR 308 XPAR EUR115636461 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:02:40 FR0000120404 41.190000 EUR 182 XPAR EUR115636462 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:04:40 FR0000120404 41.170000 EUR 86 XPAR EUR115636688 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:04:40 FR0000120404 41.170000 EUR 91 XPAR EUR115636689 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:07:12 FR0000120404 41.210000 EUR 298 XPAR EUR115637032 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:07:52 FR0000120404 41.210000 EUR 96 XPAR EUR115637135 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:07:52 FR0000120404 41.210000 EUR 73 XPAR EUR115637136 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:08:11 FR0000120404 41.200000 EUR 362 XPAR EUR115637168 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:08:59 FR0000120404 41.200000 EUR 170 XPAR EUR115637218 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:08:59 FR0000120404 41.200000 EUR 121 XPAR EUR115637219 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:11:58 FR0000120404 41.200000 EUR 160 XPAR EUR115637470 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:11:58 FR0000120404 41.200000 EUR 72 XPAR EUR115637471 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:11:58 FR0000120404 41.200000 EUR 37 XPAR EUR115637472 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:11:58 FR0000120404 41.200000 EUR 212 XPAR EUR115637473 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:11:58 FR0000120404 41.200000 EUR 166 XPAR EUR115637474 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:13:07 FR0000120404 41.190000 EUR 23 XPAR EUR115637553 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:17:01 FR0000120404 41.230000 EUR 335 XPAR EUR115637914 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:17:46 FR0000120404 41.220000 EUR 27 XPAR EUR115637989 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:18:34 FR0000120404 41.220000 EUR 151 XPAR EUR115638117 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:18:34 FR0000120404 41.220000 EUR 91 XPAR EUR115638118 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:20:16 FR0000120404 41.210000 EUR 100 XPAR EUR115638340 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:21:31 FR0000120404 41.220000 EUR 151 XPAR EUR115638477 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:22:06 FR0000120404 41.210000 EUR 143 XPAR EUR115638561 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:22:06 FR0000120404 41.210000 EUR 182 XPAR EUR115638562 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:22:31 FR0000120404 41.200000 EUR 507 XPAR EUR115638607 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:22:31 FR0000120404 41.200000 EUR 74 XPAR EUR115638608 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 12/10/2018 14:22:41 FR0000120404 41.190000 EUR 80 XPAR EUR115638643 Pour annulation

