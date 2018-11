Accor : Detailed reporting on treasury shares from 10/26/2018 to 11/1/2018 (in French only) 0 02/11/2018 | 09:48 Envoyer par e-mail :

SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 969500QZC2Q0TK11NV07 969500QZC2Q0TK11NV07 969500QZC2Q0TK11NV07 Nom du PSIJour/heure de la transactionCode identifiant du PSI Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 969500QZC2Q0TK11NV07 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:01:31 26/10/2018 09:02:17 26/10/2018 09:02:34 26/10/2018 09:02:34 26/10/2018 09:02:34 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:44 26/10/2018 09:02:48 26/10/2018 09:02:48 26/10/2018 09:02:48 26/10/2018 09:02:48 26/10/2018 09:02:55 26/10/2018 09:02:55 26/10/2018 09:02:55 26/10/2018 09:02:55 26/10/2018 09:03:00 26/10/2018 09:03:00 26/10/2018 09:03:05 26/10/2018 09:03:05 26/10/2018 09:03:08 (CET) Code identifiant de l'instrument financier FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 FR0000120404 Prix unitaire Devise Quantité achetée Code identifiant du marché Numéro de reference de la transaction Objectif du rachat EUR116328731 EUR116328732 EUR116328733 EUR116328734 EUR116328735 EUR116328736 EUR116328737 EUR116328738 EUR116328739 EUR116328740 EUR116328796 EUR116328815 EUR116328816 EUR116328817 EUR116328825 EUR116328826 EUR116328827 EUR116328828 EUR116328829 EUR116328830 EUR116328831 EUR116328834 EUR116328835 EUR116328836 EUR116328837 EUR116328850 EUR116328851 EUR116328852 EUR116328853 EUR116328858 EUR116328859 EUR116328866 EUR116328867 EUR116328877 Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:05:02 FR0000120404 39.630000 EUR 163 XPAR EUR116328980 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:05:02 FR0000120404 39.630000 EUR 182 XPAR EUR116328981 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:05:02 FR0000120404 39.630000 EUR 220 XPAR EUR116328982 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:05:02 FR0000120404 39.630000 EUR 109 XPAR EUR116328983 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:05:02 FR0000120404 39.630000 EUR 158 XPAR EUR116328984 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:05:02 FR0000120404 39.610000 EUR 75 CHIX EUR116328985 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:08:01 FR0000120404 39.650000 EUR 76 XPAR EUR116329173 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:09:00 FR0000120404 39.640000 EUR 100 XPAR EUR116329228 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:09:00 FR0000120404 39.640000 EUR 114 XPAR EUR116329229 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:09:00 FR0000120404 39.640000 EUR 131 XPAR EUR116329230 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:09:00 FR0000120404 39.640000 EUR 157 XPAR EUR116329231 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:09:00 FR0000120404 39.630000 EUR 75 XPAR EUR116329232 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:10:58 FR0000120404 39.730000 EUR 380 XPAR EUR116329382 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:10:58 FR0000120404 39.730000 EUR 418 XPAR EUR116329383 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:10:58 FR0000120404 39.730000 EUR 41 XPAR EUR116329384 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:10:58 FR0000120404 39.730000 EUR 185 XPAR EUR116329385 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:10:58 FR0000120404 39.730000 EUR 146 XPAR EUR116329386 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:10:58 FR0000120404 39.720000 EUR 75 XPAR EUR116329387 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:13:50 FR0000120404 39.760000 EUR 2 CHIX EUR116329554 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:14:06 FR0000120404 39.810000 EUR 48 CHIX EUR116329619 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:14:10 FR0000120404 39.850000 EUR 86 CHIX EUR116329626 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:14:10 FR0000120404 39.850000 EUR 95 CHIX EUR116329627 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:14:12 FR0000120404 39.850000 EUR 100 CHIX EUR116329628 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:14:12 FR0000120404 39.850000 EUR 3 CHIX EUR116329629 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.820000 EUR 840 CHIX EUR116329708 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.820000 EUR 264 CHIX EUR116329709 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.790000 EUR 86 TRQX EUR116329710 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.820000 EUR 167 CHIX EUR116329711 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.780000 EUR 96 TRQX EUR116329712 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 388 XPAR EUR116329713 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 106 CHIX EUR116329714 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 3 XPAR EUR116329715 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 237 XPAR EUR116329716 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 392 CHIX EUR116329717 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 189 XPAR EUR116329718 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 39 XPAR EUR116329719 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 85 CHIX EUR116329720 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 126 XPAR EUR116329721 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.810000 EUR 25 XPAR EUR116329722 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.800000 EUR 148 XPAR EUR116329723 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:00 FR0000120404 39.800000 EUR 104 XPAR EUR116329724 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:02 FR0000120404 39.730000 EUR 212 BATE EUR116329731 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:02 FR0000120404 39.730000 EUR 305 BATE EUR116329732 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:19 FR0000120404 39.720000 EUR 212 BATE EUR116329794 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:25 FR0000120404 39.700000 EUR 210 XPAR EUR116329802 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:25 FR0000120404 39.700000 EUR 79 XPAR EUR116329803 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:25 FR0000120404 39.700000 EUR 78 XPAR EUR116329804 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:27 FR0000120404 39.690000 EUR 76 CHIX EUR116329810 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:27 FR0000120404 39.680000 EUR 84 XPAR EUR116329811 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.660000 EUR 556 BATE EUR116329859 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.650000 EUR 76 XPAR EUR116329860 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 3 TRQX EUR116329861 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 5 TRQX EUR116329862 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 167 TRQX EUR116329863 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 100 TRQX EUR116329864 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 100 TRQX EUR116329865 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 100 TRQX EUR116329866 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:15:47 FR0000120404 39.640000 EUR 243 TRQX EUR116329867 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:16:09 FR0000120404 39.640000 EUR 77 XPAR EUR116329929 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:16:09 FR0000120404 39.610000 EUR 75 CHIX EUR116329930 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:16:16 FR0000120404 39.600000 EUR 265 XPAR EUR116329951 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:19:23 FR0000120404 39.630000 EUR 82 CHIX EUR116330382 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 242 CHIX EUR116330521 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 120 XPAR EUR116330522 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 126 CHIX EUR116330524 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 76 XPAR EUR116330525 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 211 CHIX EUR116330526 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 38 XPAR EUR116330527 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 96 XPAR EUR116330528 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:05 FR0000120404 39.720000 EUR 76 XPAR EUR116330529 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:06 FR0000120404 39.710000 EUR 280 BATE EUR116330533 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:06 FR0000120404 39.700000 EUR 107 TRQX EUR116330534 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:06 FR0000120404 39.700000 EUR 90 XPAR EUR116330535 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:06 FR0000120404 39.710000 EUR 17 BATE EUR116330536 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:06 FR0000120404 39.700000 EUR 163 TRQX EUR116330537 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:06 FR0000120404 39.710000 EUR 135 BATE EUR116330538 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:21 FR0000120404 39.670000 EUR 209 XPAR EUR116330600 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:21 FR0000120404 39.670000 EUR 348 XPAR EUR116330601 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:21 FR0000120404 39.670000 EUR 252 XPAR EUR116330602 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:21 FR0000120404 39.670000 EUR 286 XPAR EUR116330606 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:20:21 FR0000120404 39.670000 EUR 121 XPAR EUR116330607 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:42 FR0000120404 39.660000 EUR 77 XPAR EUR116330864 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:42 FR0000120404 39.660000 EUR 78 XPAR EUR116330865 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:42 FR0000120404 39.660000 EUR 76 XPAR EUR116330866 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:42 FR0000120404 39.660000 EUR 78 XPAR EUR116330867 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:43 FR0000120404 39.650000 EUR 75 CHIX EUR116330868 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:43 FR0000120404 39.640000 EUR 76 BATE EUR116330869 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:44 FR0000120404 39.620000 EUR 48 TRQX EUR116330885 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:21:47 FR0000120404 39.620000 EUR 27 TRQX EUR116330888 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:06 FR0000120404 39.610000 EUR 71 CHIX EUR116330991 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.610000 EUR 26 CHIX EUR116331044 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.610000 EUR 77 CHIX EUR116331045 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.600000 EUR 154 XPAR EUR116331048 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.600000 EUR 123 XPAR EUR116331049 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.600000 EUR 88 XPAR EUR116331050 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.600000 EUR 76 XPAR EUR116331051 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:15 FR0000120404 39.580000 EUR 75 BATE EUR116331063 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:22 FR0000120404 39.510000 EUR 79 XPAR EUR116331084 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:22:22 FR0000120404 39.500000 EUR 232 XPAR EUR116331085 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:23 FR0000120404 39.440000 EUR 83 CHIX EUR116331223 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:25 FR0000120404 39.430000 EUR 17 CHIX EUR116331225 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:25 FR0000120404 39.430000 EUR 58 CHIX EUR116331226 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:32 FR0000120404 39.420000 EUR 75 BATE EUR116331229 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:32 FR0000120404 39.420000 EUR 31 BATE EUR116331230 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:32 FR0000120404 39.420000 EUR 43 TRQX EUR116331231 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:32 FR0000120404 39.420000 EUR 48 TRQX EUR116331232 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:32 FR0000120404 39.420000 EUR 40 BATE EUR116331233 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:23:32 FR0000120404 39.420000 EUR 5 BATE EUR116331234 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.400000 EUR 199 CHIX EUR116331523 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 215 XPAR EUR116331524 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.400000 EUR 128 TRQX EUR116331525 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.400000 EUR 125 CHIX EUR116331526 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 307 XPAR EUR116331527 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 94 XPAR EUR116331528 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 106 XPAR EUR116331529 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 54 XPAR EUR116331531 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 250 XPAR EUR116331532 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 29 XPAR EUR116331533 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 123 XPAR EUR116331534 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 97 XPAR EUR116331535 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.410000 EUR 165 XPAR EUR116331536 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:39 FR0000120404 39.380000 EUR 76 BATE EUR116331544 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:47 FR0000120404 39.260000 EUR 72 XPAR EUR116331601 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:47 FR0000120404 39.260000 EUR 5 XPAR EUR116331602 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:52 FR0000120404 39.240000 EUR 88 BATE EUR116331634 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:25:58 FR0000120404 39.270000 EUR 82 XPAR EUR116331666 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:04 FR0000120404 39.240000 EUR 86 CHIX EUR116331681 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:07 FR0000120404 39.210000 EUR 81 XPAR EUR116331694 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:14 FR0000120404 39.160000 EUR 81 XPAR EUR116331705 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:16 FR0000120404 39.150000 EUR 76 BATE EUR116331708 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:47 FR0000120404 39.210000 EUR 77 XPAR EUR116331742 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:47 FR0000120404 39.190000 EUR 41 CHIX EUR116331743 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:47 FR0000120404 39.210000 EUR 76 XPAR EUR116331744 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:47 FR0000120404 39.210000 EUR 76 XPAR EUR116331745 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:26:47 FR0000120404 39.190000 EUR 43 CHIX EUR116331746 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:11 FR0000120404 39.240000 EUR 127 TRQX EUR116331770 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:11 FR0000120404 39.240000 EUR 110 CHIX EUR116331771 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:11 FR0000120404 39.240000 EUR 105 XPAR EUR116331772 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:11 FR0000120404 39.240000 EUR 87 CHIX EUR116331773 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:11 FR0000120404 39.240000 EUR 79 XPAR EUR116331774 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:11 FR0000120404 39.240000 EUR 82 XPAR EUR116331775 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:22 FR0000120404 39.190000 EUR 98 BATE EUR116331787 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:22 FR0000120404 39.200000 EUR 76 XPAR EUR116331788 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:27:22 FR0000120404 39.200000 EUR 76 XPAR EUR116331789 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:04 FR0000120404 39.300000 EUR 75 CHIX EUR116332072 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 196 CHIX EUR116332089 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 177 XPAR EUR116332090 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 87 CHIX EUR116332091 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 9 XPAR EUR116332092 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 133 XPAR EUR116332093 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 141 XPAR EUR116332094 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 50 XPAR EUR116332095 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 170 XPAR EUR116332096 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 80 XPAR EUR116332097 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 79 XPAR EUR116332098 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 12 XPAR EUR116332099 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 66 XPAR EUR116332100 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:05 FR0000120404 39.290000 EUR 96 XPAR EUR116332101 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:07 FR0000120404 39.290000 EUR 66 XPAR EUR116332102 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:30:11 FR0000120404 39.280000 EUR 192 BATE EUR116332113 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 167 XPAR EUR116332481 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 220 XPAR EUR116332482 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 442 XPAR EUR116332483 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 345 XPAR EUR116332484 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 60 XPAR EUR116332485 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 198 XPAR EUR116332486 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 366 XPAR EUR116332487 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 168 XPAR EUR116332488 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 249 XPAR EUR116332489 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 20 XPAR EUR116332490 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 12 XPAR EUR116332491 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:37 FR0000120404 39.460000 EUR 185 XPAR EUR116332492 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.440000 EUR 110 TRQX EUR116332497 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.440000 EUR 322 TRQX EUR116332498 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.430000 EUR 472 CHIX EUR116332499 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.430000 EUR 47 CHIX EUR116332500 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.430000 EUR 71 CHIX EUR116332501 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.430000 EUR 96 CHIX EUR116332502 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:35:40 FR0000120404 39.430000 EUR 114 CHIX EUR116332503 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:36:32 FR0000120404 39.400000 EUR 84 XPAR EUR116332551 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:36:59 FR0000120404 39.400000 EUR 6 XPAR EUR116332572 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:36:59 FR0000120404 39.400000 EUR 78 XPAR EUR116332573 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:36:59 FR0000120404 39.400000 EUR 46 XPAR EUR116332574 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 295 BATE EUR116332796 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 188 TRQX EUR116332797 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.470000 EUR 22 CHIX EUR116332798 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 279 BATE EUR116332799 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 196 XPAR EUR116332800 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 213 XPAR EUR116332801 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.470000 EUR 166 CHIX EUR116332802 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 160 XPAR EUR116332803 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.470000 EUR 98 CHIX EUR116332804 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 240 XPAR EUR116332805 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.470000 EUR 76 CHIX EUR116332806 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 174 XPAR EUR116332807 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.470000 EUR 33 CHIX EUR116332808 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 115 XPAR EUR116332809 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.480000 EUR 193 XPAR EUR116332810 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:35 FR0000120404 39.470000 EUR 94 CHIX EUR116332811 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:38 FR0000120404 39.450000 EUR 200 BATE EUR116332812 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:39:38 FR0000120404 39.450000 EUR 38 BATE EUR116332813 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 104 TRQX EUR116333025 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.570000 EUR 170 CHIX EUR116333026 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 168 XPAR EUR116333027 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.570000 EUR 76 CHIX EUR116333028 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 193 XPAR EUR116333029 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 151 XPAR EUR116333030 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 233 XPAR EUR116333031 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 123 XPAR EUR116333032 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:41:51 FR0000120404 39.580000 EUR 81 XPAR EUR116333033 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:06 FR0000120404 39.530000 EUR 53 XPAR EUR116333174 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:06 FR0000120404 39.530000 EUR 42 XPAR EUR116333175 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:06 FR0000120404 39.530000 EUR 108 XPAR EUR116333176 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:06 FR0000120404 39.530000 EUR 84 XPAR EUR116333177 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:06 FR0000120404 39.530000 EUR 130 XPAR EUR116333178 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:06 FR0000120404 39.530000 EUR 77 XPAR EUR116333179 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:07 FR0000120404 39.520000 EUR 134 CHIX EUR116333181 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:07 FR0000120404 39.520000 EUR 88 TRQX EUR116333182 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:07 FR0000120404 39.520000 EUR 81 CHIX EUR116333183 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:43:09 FR0000120404 39.510000 EUR 43 BATE EUR116333189 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.660000 EUR 333 CHIX EUR116333837 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.660000 EUR 117 CHIX EUR116333838 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.660000 EUR 5 CHIX EUR116333840 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.660000 EUR 115 CHIX EUR116333842 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.660000 EUR 47 CHIX EUR116333843 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.660000 EUR 212 CHIX EUR116333844 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.650000 EUR 369 XPAR EUR116333845 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.650000 EUR 287 XPAR EUR116333846 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.650000 EUR 445 XPAR EUR116333847 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.650000 EUR 200 XPAR EUR116333848 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:48:49 FR0000120404 39.650000 EUR 322 XPAR EUR116333849 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:49:28 FR0000120404 39.670000 EUR 117 XPAR EUR116333934 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:49:28 FR0000120404 39.670000 EUR 91 XPAR EUR116333935 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:49:28 FR0000120404 39.670000 EUR 125 XPAR EUR116333936 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:49:28 FR0000120404 39.670000 EUR 16 XPAR EUR116333937 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:49:28 FR0000120404 39.670000 EUR 102 XPAR EUR116333938 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:49:28 FR0000120404 39.660000 EUR 76 CHIX EUR116333939 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.660000 EUR 64 XPAR EUR116334025 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.660000 EUR 16 XPAR EUR116334026 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.660000 EUR 48 XPAR EUR116334027 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.660000 EUR 48 XPAR EUR116334028 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.660000 EUR 83 XPAR EUR116334029 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.640000 EUR 75 CHIX EUR116334030 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.640000 EUR 147 BATE EUR116334031 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:56 FR0000120404 39.640000 EUR 195 BATE EUR116334032 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.630000 EUR 249 BATE EUR116334033 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.630000 EUR 78 TRQX EUR116334034 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.630000 EUR 170 BATE EUR116334035 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.630000 EUR 27 TRQX EUR116334036 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.630000 EUR 111 BATE EUR116334037 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.630000 EUR 298 TRQX EUR116334038 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:50:57 FR0000120404 39.600000 EUR 42 XPAR EUR116334043 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 83 TRQX EUR116334271 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 216 CHIX EUR116334272 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 104 CHIX EUR116334273 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 209 XPAR EUR116334274 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 163 CHIX EUR116334275 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 40 XPAR EUR116334276 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 108 XPAR EUR116334277 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 105 XPAR EUR116334278 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 88 XPAR EUR116334279 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 223 XPAR EUR116334280 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:38 FR0000120404 39.730000 EUR 30 XPAR EUR116334281 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:53:43 FR0000120404 39.700000 EUR 144 XPAR EUR116334311 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:54:08 FR0000120404 39.700000 EUR 75 BATE EUR116334398 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:54:08 FR0000120404 39.690000 EUR 192 BATE EUR116334399 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:54:12 FR0000120404 39.690000 EUR 8 BATE EUR116334418 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:54:12 FR0000120404 39.680000 EUR 118 TRQX EUR116334419 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:54:12 FR0000120404 39.680000 EUR 40 TRQX EUR116334420 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:56:01 FR0000120404 39.650000 EUR 111 CHIX EUR116334576 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:58:15 FR0000120404 39.680000 EUR 101 CHIX EUR116334846 Pour annulation ACCOR SA 969500QZC2Q0TK11NV07 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 26/10/2018 09:58:15 FR0000120404 39.680000 EUR 96 CHIX EUR116334847 Pour annulation La Sté Accor SA a publié ce contenu, le 02 novembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

