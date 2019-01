Accor : Detailed reporting on treasury shares from 17/01/2019 to 23/01/2019 (in French only) 0 24/01/2019 | 11:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 17 janvier 2019 au 23 janvier 2019 Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 17/01/2019 FR0000121485 87949 37,8192 969500QZC2Q0TK11NV07 XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX XPAR BATE CHIX TRQX 3 326 160,8208 17/01/2019 FR0000121485 15484 37,8155 969500QZC2Q0TK11NV07 585 535,2020 17/01/2019 FR0000121485 21924 37,8881 969500QZC2Q0TK11NV07 830 658,7044 17/01/2019 FR0000121485 24643 37,8186 969500QZC2Q0TK11NV07 931 963,7598 18/01/2019 FR0000121485 64483 38,6743 969500QZC2Q0TK11NV07 2 493 834,8869 18/01/2019 FR0000121485 9568 38,5731 969500QZC2Q0TK11NV07 369 067,4208 18/01/2019 FR0000121485 24055 38,5673 969500QZC2Q0TK11NV07 927 736,4015 18/01/2019 FR0000121485 14539 38,5728 969500QZC2Q0TK11NV07 560 809,9392 21/01/2019 FR0000121485 70000 38,718 969500QZC2Q0TK11NV07 2 710 260,0000 21/01/2019 FR0000121485 16000 38,731 969500QZC2Q0TK11NV07 619 696,0000 21/01/2019 FR0000121485 40000 38,7277 969500QZC2Q0TK11NV07 1 549 108,0000 21/01/2019 FR0000121485 24000 38,7297 969500QZC2Q0TK11NV07 929 512,8000 22/01/2019 FR0000121485 90000 38,9701 969500QZC2Q0TK11NV07 22/01/2019 FR0000121485 10000 39,0064 969500QZC2Q0TK11NV07 22/01/2019 FR0000121485 30000 39,0138 969500QZC2Q0TK11NV07 22/01/2019 FR0000121485 20000 39,0066 969500QZC2Q0TK11NV07 23/01/2019 FR0000121485 56367 38,9156 969500QZC2Q0TK11NV07 23/01/2019 FR0000121485 10000 38,9122 969500QZC2Q0TK11NV07 23/01/2019 FR0000121485 33633 38,8903 969500QZC2Q0TK11NV07 23/01/2019 FR0000121485 20000 38,9078 TOTAL 682 645 23,1956 15 834 343,94 Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de laNom de l'émetteur Nom du PSICode identifiant du PSI (code LEI) TransactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire Devise Quantité achetée Numéro de référence de la transactionObjectif du rachat ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR ACCOR 969500QZC2Q0TK11NV07 Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 17/01/2019 16:01:42 969500QZC2Q0TK11NV07

La Sté Accor SA a publié ce contenu, le 24 janvier 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

