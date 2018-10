Accor : Emlyn Brown nommé Directeur du Bien-Être pour les marques Luxe et Haut de Gamme de AccorHotels

AccorHotels a le plaisir d'annoncer la nomination d'Emlyn Brown au poste de Directeur du Bien-Être pour les marques Luxe et Haut de Gamme. Il rejoint AccorHotels après avoir évolué au sein de Resense Spas S.A., où il occupait la fonction de Directeur International du Design et où il était en charge de la gestion des stratégies d'entreprise, des concepts bien-être et des services design associés.



« Nous sommes ravis de voir Emlyn Brown rejoindre notre équipe ; son expérience, ses compétences et ses qualités de leadership seront les clés de son succès au sein du Groupe », déclare Rick Harvey Lam, Directeur du Marketing Monde des marques Luxe et Haut de Gamme de AccorHotels. « Emlyn pilotera notre stratégie internationale dans ce domaine incontournable, en améliorant l'offre bien-être de nos marques Luxe et Haut de Gamme, à travers des expériences client significatives intégrées à nos standards actuels en matière de spa et de bien-être. »



Emlyn Brown rejoint cette fonction, fort de plus de 20 ans d'expérience internationale dans le domaine du bien-être, secteur dans lequel il a fait ses débuts en 1996 et où il a occupé des postes de direction aux responsabilités croissantes en Europe, au Moyen-Orient et en Asie.



Au cours de sa carrière, Emlyn Brown a dirigé les activités de plusieurs grands acteurs du secteur haut de gamme du spa et du fitness. Au sein de Resense Spas S.A., il était Directeur général Asie, en charge de la gestion et du développement du portefeuille en Chine et en Asie du Sud-Est. Auparavant, il était Directeur de GOGO Hospitality, et il a également occupé des fonctions dirigeantes chez Six Senses Resorts & Spas, où il a été Directeur régional Europe, puis Directeur des opérations Asie. Avant de s'orienter vers l'hôtellerie de luxe, Emlyn Brown a occupé des postes de direction au sein des clubs Holmes Place Lifestyle en Suisse et en Allemagne.



« C'est un honneur et un privilège de rejoindre AccorHotels afin d'œuvrer pour ses prestigieuses marques Luxe et Haut de Gamme et intégrer ses équipes internationales de professionnels du bien-être et du marketing », déclare Emlyn Brown. « Notre clientèle haut de gamme est exigeante car il s'agit de personnes qui voyagent fréquemment et qui désirent de plus en plus maintenir, voire améliorer, leur capital bien-être et santé durant leurs séjours. De la conception des offres et programmes bien-être à leur mise en œuvre, mon objectif sera de continuer à dépasser les attentes de nos clients et à leur offrir, tout au long de leur expérience à l'hôtel, de nouvelles occasions de vivre des moments extraordinaires de bien-être, aussi innovants que transformateurs. »