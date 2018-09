Accor : Fairmont fait son cinéma

Fairmont Hotels & Resorts a le plaisir de présenter son programme Fairmont Loves Film, composé d'animations éphémères et d'une rétrospective photographique, dont la première officielle se tiendra au Fairmont Royal York durant le Festival international du film de Toronto (TIFF) avant de rejoindre Londres et Shanghai. Ce programme propose également un partenariat avec la réalisatrice et scénariste Gia Coppola, récemment nommée ambassadrice et commissaire de Fairmont Loves Film. Pour célébrer cette riche programmation, Fairmont s'est également associé au TIFF au titre de Sponsor officiel du programme de gala pour toute la durée de ce festival au rayonnement international.

Gia Coppola en ambassadrice

Gia Coppola, connue pour ses superbes films, notamment Palo Alto dont elle est la scénariste et réalisatrice, a commencé sa carrière avec la réalisation de courts métrages mettant à l'honneur la marque de mode d'une amie. Également photographe d'art et de mode, elle a travaillé pour des Maisons telles que Opening Ceremony, Zac Posen ou encore Gucci. Gia Coppola a grandi au milieu des décors de cinéma et a vécu des moments inoubliables dans les hôtels Fairmont au cours de ses multiples voyages.

En l'honneur du lancement de Fairmont Loves Film, une autre jeune artiste, Cuba Tornado Scott, a créé un court métrage qui explore les liens historiques entretenus par Fairmont avec l'univers du cinéma et l'attachement de ce dernier aux adresses les plus mythiques de la marque. À l'instar de Gia Coppola, Cuba Scott marque l'arrivée d'une nouvelle génération : elle est respectivement la petite-fille et la nièce des réalisateurs Ridley et Tony Scott, et la fille du réalisateur de clips musicaux Jake Scott et de la productrice Rhea Scott.

« Nous sommes ravis d'accueillir Gia en tant qu'Ambassadrice de Fairmont Loves Film et honorés de collaborer avec Cuba dans le cadre du lancement de cette très belle série d'évènements. Ces jeunes femmes talentueuses proposent une perspective passionnante de l'évolution du cinéma et de la fascination intemporelle qu'exercent les établissements Fairmont », déclare Sharon Cohen, Directrice de Fairmont Hotels & Resorts.



« Fairmont entretient des liens étroits avec le cinéma qui traversent les générations et procurent des souvenirs mémorables, tout en marquant l'histoire du septième art dans ses adresses les plus célèbres et les plus imposantes. »