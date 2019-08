5 août (Reuters) - Accor a annoncé lundi :

* LA NOMINATION DE KARELLE LAMOUCHE AU POSTE DE DIRECTRICE COMMERCIALE EUROPE.

* KARELLE LAMOUCHE, QUI A REJOINT LE GROUPE HÔTELIER EN 2003, ÉTAIT JUSQU'ICI DIRECTRICE DES VENTES ET DU MARKETING, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES REVENUS POUR L'ENSEMBLE DES MARQUES EN EUROPE DU NORD. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)