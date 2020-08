Accor : La Commission Royale pour Al-Ula dévoile son projet de développement en partenariat avec Banyan Tree

A PROPOS DE ACCOR

Accor est un leader mondial de l'hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 5 000 hôtels et résidences implantés dans 110 destinations. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir- faire hôtelier de Accor s'illustre à travers une collection incomparable de marques, du luxe à l'économique, adossées à l'un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde.

Plus que des nuits d'hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales qui maximisent la distribution, optimisent l'exploitation hôtelière et enrichissent l'expérience client.

Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des communautés locales au travers de son programme Planet 21 - Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s'attache à permettre aux populations défavorisées d'accéder à l'emploi par le biais de la formation professionnelle.

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : ACRFY). Pour plus d'informations, rendez-vous sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook.



À propos d'Al-Ula

Située à 1 100 km de Riyad, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, Al-Ula est un lieu au patrimoine naturel et humain exceptionnel. Cette vaste région, d'une superficie de 22 561 km², recèle une vallée oasienne luxuriante, d'imposantes montagnes de grès et des sites culturels plurimillénaires.

Les vestiges d'Hégra, premier site saoudien à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le lieu le plus célèbre d'Al-Ula. S'étendant sur 52 hectares, Hégra était la plus grande ville du sud du royaume nabatéen. Elle présente aujourd'hui plus d'une centaine de tombes très bien préservées, aux façades ciselées dans les affleurements de grès ceignant l'ancienne cité fortifiée. Les dernières recherches indiquent qu'Hégra était l'avant-poste le plus méridional de l'Empire romain en péninsule arabique après sa conquête des Nabatéens en l'an 106 de notre ère.

Outre Hégra, Al-Ula abrite quantité de sites historiques et archéologiques fascinants, au nombre desquels Dadan, l'antique capitale des royaumes de Dadan et de Lihyan, considérée comme l'une des cités les plus développées de la péninsule arabique au premier millénaire avant notre ère, ou encore les milliers de gravures rupestres antiques et les gares ferroviaires du Hedjaz.



À propos de la Commission Royale pour Al-Ula

La Commission Royale pour Al-Ula (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017. Elle a pour mission de préserver et de développer Al-Ula, région du nord-ouest de l'Arabie saoudite d'une richesse naturelle et culturelle exceptionnelle. Le programme à long terme de la RCU vise à assurer le développement urbain et économique de la région de manière responsable, durable et harmonieuse, afin de faire d'Al-Ula une destination où vivre, où travailler, et à visiter. L'action de la RCU englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant les engagements de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite en matière de diversification économique, de renforcement du tissu local et de préservation du patrimoine.