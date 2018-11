Accor : La valeur du jour à Paris ACCORHOTELS vise un doublement de son Ebitda à horizon 2022, le marché apprécie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AccorHotels (+2,30% à 40,41 euros) signe la plus forte progression du CAC 40, alors que se tient aujourd’hui sa journée investisseurs à Paris. Le groupe hôtelier a dévoilé un objectif de moyen terme ambitieux : un doublement de son Excédent Brut d’Exploitation entre 2017 et 2022, pour atteindre 1,2 milliard d’euros. Cette croissance sera tirée notamment par la contribution des acquisitions réalisées au cours des derniers mois, une croissance solide du chiffre d’affaires et une amélioration des marges opérationnelles.Cette progression de la performance opérationnelle combinée à la stabilité des dépenses d'investissement permettra une forte amélioration du cash- flow récurrent et donc du dividende, indique AccorHotels.Le premier pas vers ce doublement de l'Ebitda à horizon 2022 a été réalisé hier. En effet, AccorHotels a lancé une offre de rachat sur le solde du capital du groupe polonais Orbis pour 442 millions d'euros." Le groupe a connu une mutation profonde au cours de ces dernières années, matérialisée par de nombreuses acquisitions de marques et d'activités connexes, le renforcement de nos outils digitaux, et le passage à un modèle non capitalistique avec la cession de la majorité du capital d'AccorInvest ", a expliqué Sébastien Bazin, le PDG d'AccorHotels." Ces grandes étapes achevées, nous sommes désormais concentrés sur l'exécution de notre stratégie afin de permettre au groupe de délivrer sa pleine puissance ", a ajouté le dirigeant.Compte tenu de ce l'ensemble de ces éléments, UBS a renouvelé sa recommandation Acheter sur le titre AccorHotels, ainsi que son objectif de cours de 49 euros.