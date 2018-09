Accor : Le Club AccorHotels annonce un partenariat avec Luggage Free et intègre le service à son programme de fidélisation.

Les points Rewards peuvent être échangés contre des séjours gratuits et des réductions dans plus de 3 500 établissements à travers 100 pays. Les clients auront également accès aux « Elite Experiences » (accès VIP à plus de 250 grands évènements internationaux), aux Dream Stays, et à la boutique en ligne La Collection, des avantages proposés par le programme de fidélité Le Club AccorHotels. « La récompense de nos clients et l'enrichissement des services et des expériences qui leur sont proposés sont au cœur de notre programme de fidélité », déclare Isabelle Birem, Directrice fidélisation de AccorHotels. « Luggage Free, qui a été sélectionné pour son excellence, viendra renforcer l'ambition du Club AccorHotels de s'imposer comme le compagnon de voyage privilégié de ses membres. Nous sommes fiers de ce partenariat qui viendra enrichir la large gamme d'avantages proposés aux clients les plus fidèles du groupe. » Jeff Boyd, Président de Luggage Free, précise : « Nous sommes ravis de ce partenariat entre Luggage Free et Le Club AccorHotels car nos deux marques partagent les mêmes valeurs et une même mission : proposer un confort de voyage et les meilleurs services aux voyageurs les plus chevronnés. AccorHotels a su créer une offre unique permettant de récompenser la fidélité de ses clients, et nous sommes honorés de voir nos services intégrer ce programme très attractif. Ce partenariat permettra aux voyageurs de vivre des séjours véritablement haut de gamme, du départ de leur domicile jusqu'à leur retour. »

Luggage Free rejoint le programme Le Club AccorHotels afin de permettre à ses clients de vivre des trajets agréables et sans se soucier de leurs bagages. Cette offre exclusivement réservée aux membres de la carte de fidélité Le Club AccorHotels sera valable dans toutes les adresses du Groupe, et notamment dans les enseignes de luxe, à savoir Raffles, Sofitel Legend, SO/, Sofitel, Fairmont, MGallery, Pullman et Swissôtel. Luggage Free est un prestataire de services d'expédition de bagages porte-à-porte disponible dans plus de 130 pays. Il promet de voyager sans avoir à se soucier de ses bagages et permet de les retrouver une fois arrivé à destination. Ce partenariat avec Luggage Free permet aux membres du programme Le Club AccorHotels d'accéder aux avantages suivants :

À PROPOS DE ACCORHOTELS

À PROPOS DE LUGGAGE FREE

Luggage Free est un prestataire de services complets, à forte dimension humaine, d'expédition de bagages de porte-à-porte à peu près partout dans le monde. Dans l'univers du voyage d'aujourd'hui, les frais et les tracasseries associés au transport, d'un point à un autre, des bagages, sacs de golf, bicyclettes, snowboards, skis et autres équipements deviennent des obstacles majeurs, même pour les voyageurs les plus aguerris. Luggage Free a été créé non seulement pour prendre en charge les bagages des voyageurs, mais également pour s'occuper des formalités douanières et logistiques.