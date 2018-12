Accor : Le fonds de dotation Solidarity AccorHotels fête ses 10 ans à l’occasion de la Solidarity Week 2018

Etude d'impact : dix ans de constance, de proximité et de liens humains

C'est en 2008 que le Groupe crée sa Fondation d'entreprise Accor pour favoriser la formation et l'insertion professionnelle des plus démunis. Un Conseil d'administration et un Comité de sélection dédiés sont constitués pour choisir les projets proposés par les collaborateurs et expertisés par l'équipe permanente. « Solidarity est né pour structurer les initiatives de mécénat dans le Groupe. En 2007 une étude interne avait été réalisée sur les actions initiées un peu partout dans le monde qui révélait que l'insertion professionnelle tenait une place importante. Par notre activité et la palette des métiers de l'hôtellerie-restauration, les équipes de nos établissements ont l'habitude de transmettre leur savoir-faire à des personnes en début de parcours professionnel. S'intéresser au problème de l'exclusion économique et sociale par le biais de la formation et de l'insertion professionnelle était donc une évidence. Il y avait quelque chose à faire. » commente Christine de Longevialle, Déléguée générale de Solidarity AccorHotels. En 2013, la fondation change de structure pour devenir le Fonds de dotation Solidarity AccorHotels. Lancés en 2008 à l'initiative de Christine Lagarde sur le modèle des 'Endowment Funds' américains, les fonds de dotation se sont en dix ans affirmés comme l'une des structures juridiques favorites des entreprises mécènes et philanthropes. Cette évolution permet notamment à Solidarity AccorHotels de collecter des dons auprès d'un plus grand nombre de parties prenantes et ainsi de mobiliser davantage de collaborateurs et de clients afin de soutenir toujours plus de projets et de bénéficiaires.

A l'occasion de son dixième anniversaire Solidarity AccorHotels a souhaité mesurer l'impact de son action. Réalisée par le cabinet de conseil Kimso*, l'évaluation a permis d'analyser les dix années d'actions accomplies et d'en comprendre les effets.

L'étude a notamment confirmé les contours de l'action du fonds, le caractère des projets soutenus et la nature du soutien. Ainsi, les projets revêtent, dans 70% des cas, une dimension d'aide à l'orientation professionnelle.

Les bénéficiaires des associations soutenues sont très majoritairement des personnes précaires (vivant sous le seuil de pauvreté pour 80 % des associations), souvent jeunes, victimes du chômage et de stigmatisations. L'étude pointe par ailleurs la spécificité de l'action de Solidarity AccorHotels : un engagement qui passe, au-delà de l'aide financière, par le lien humain, localement et de manière pérenne. En effet, les responsables d'associations ont un référent identifié au sein de AccorHotels et sont aussi en contact avec d'autres collaborateurs. Par ailleurs, une majorité de responsables d'associations citent l'implication des collaborateurs bénévoles comme l'un des principaux points forts de leur partenariat.



La Solidarity Week 2018, célèbre 10 ans de mobilisation au sein de AccorHotels

Depuis 2008, la Solidarity Week s'est développée dans le monde entier, au sein des hôtels et des sièges AccorHotels. Chaque année pendant une semaine en décembre, elle permet de mobiliser les collaborateurs autour d'initiatives solidaires et d'apporter une réponse concrète aux besoins exprimés par les associations locales. Du 10 au 14 décembre 2018, au siège, un marché de noël solidaire se tiendra au cœur de Sequana, le siège du Groupe à Issy-les-Moulineaux. Des produits réalisés par les associations partenaires du fonds seront proposés à la vente. Les actions solidaires se multiplieront au sein des hôtels comme au Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel où sur chaque boisson (softs, café, cocktails, etc…) consommée, 1€ sera reversé à l'association les enfants du Mékong, ou encore à l'international avec le Grand Mercure Ibirapuera au Brésil va donner cinquante paniers de Noël avec nourriture et boissons aux enfants handicapés.

Sans modifier ses axes d'intervention, ni son fonctionnement qui a prouvé son efficacité depuis 10 ans, Solidarity AccorHotels continuera d'ancrer avec détermination son action dans le temps.

