Accor : MGallery s'associe à Kure Bazaar pour une collection haute en couleurs !

MGallery, collection de boutique-hôtels du groupe AccorHotels, a le plaisir d'annoncer son partenariat avec Kure Bazaar, marque de vernis à ongles eco-trendy. Une alliance qui s'inscrit dans le prolongement de l'offre de la marque hôtelière dédiée aux femmes, Inspired by Her, qui s'attache à répondre à leurs besoins spécifiques lorsqu'elles voyagent.

Les marques MGallery et Kure Bazaar, soucieuses du bien-être de leurs clientes, se sont associées pour partager leur vision commune d'offrir des soins adaptés et respectueux des femmes. Kure Bazaar, marque éthique et tendance de vernis à ongles aux compositions écologiques, met un point d'honneur à préserver et embellir les mains de chaque cliente, ce que la marque MGallery a également à cœur. Pour cette collaboration, les colorimétries des vernis à ongles ont été spécifiquement choisies pour les différents hôtels partenaires du réseau MGallery. Du rouge « Red Carpet » au bleu « Stone Wash », en passant par « l'Or Bronze », chaque identité MGallery se reflète dans les teintes. Un mariage idéal pour les deux marques qui partagent la même vision du respect des besoins et de la personnalité de chaque femme. Pulpe de bois, coton, maïs ou encore pomme de terre, sont les « ingrédients » qui composent les vernis à ongles Kure Bazaar - une méthode à 85% naturelle qui permet d'assurer une parfaite tenue et une brillance éclatante.« Nous sommes fiers de nous associer à la marque MGallery et de proposer aux établissements partenaires un service de personnalisation des vernis à ongles avec une mise en avant du logo de l'hôtel », annonce Christian David, co-fondateur de Kure Bazaar.

INSPIRED BY HER : UNE OFFRE EXCLUSIVE POUR LES FEMMES

Ce partenariat s'inscrit dans la lignée du programme Inspired by Her, né en 2013, qui répond aux besoins spécifiques des voyageuses, tout en faisant écho à l'engagement profond de la marque pour les femmes. MGallery a ainsi su anticiper les envies et les attentes de sa clientèle féminine avec des services hôteliers exclusifs, une gamme complète de produits et des attentions délicates qui viennent ponctuer et embellir leur séjour. Cette offre va au-delà du simple bien-être physique car les femmes sont aujourd'hui en quête d'une approche plus holistique. Reconnecter le corps et l'esprit à travers des détails, vecteurs d'émotions, telle est la notion de bien-être chez MGallery. Ainsi, une douche avec jets de massage, un sèche-cheveux puissant, un peignoir à la bonne taille, ou encore un large choix de tisanes, ainsi qu'une multitude d'attentions viennent compléter cette offre unique.

En tant que Vice-Président Global Marketing MGallery, Yohan Amiot déclare : « C'est en constatant que 73%* des femmes oubliait systématiquement un élément essentiel dans leur valise que MGallery a souhaité proposer une offre discrète et efficace leur permettant de voyager le cœur léger. Le partenariat avec Kure Bazaar nous permet de proposer à nos clientes des vernis éthiques et esthétiques, pour leur faire plaisir ou remplacer un vernis oublié lors du voyage. »

*Chiffre étude MGallery / IPSOS 2017



LES HOTELS PARTENAIRES

Les vernis à ongles Kure Bazaar sont proposés au prix de 16€ et disponibles dans plusieurs établissements du réseau MGallery, parmi lesquels :

FRANCE