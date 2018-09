Accor : Newsletter - Septembre 2018

Voici les dernières actualités et nouveautés du groupe AccorHotels et de ses marques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service de presse: service.presse@accor.com AccorHotels & Service includedremportent le prix

Stratégies de la communication éditoriale

La restauration hôtelière est depuis toujours un des piliers majeurs de la stratégie de AccorHotels. Depuis trois ans, un travail en profondeur s'exerce sous la direction d'Amir Nahai, Directeur général Food & Beverage afin d'offrir de nouvelles expériences à sa clientièle. Acteur historique de l'hôtellerie en France, AccorHotels a choisi avec l'agence W de célébrer l'incroyable savoir-faire du Groupe en termes de restauration en publiant son livre d'entreprise, Service Included. AccorHotels a réalisé ce livre pour mettre en avant ces métiers d'artisanat, de passion et l'importance de l'humain au sein du Groupe.

​MONTREUX JAZZ TALENT AWARDS:

L'Américain Jalen N'Gonda remporte le Fairmont European Tour Award

En juin dernier, AccorHotels et le Montreux Jazz Festival annonçaient un partenariat pour la 52e édition de l'évènement, qui a eu lieu du 29 juin au 14 juillet 2018.Tout au long du Festival, AccorHotels a proposé des animations uniques telle que la reconstitution de la voiture piano-bar « train bleu » de l'Orient Express, filiale du groupe depuis janvier 2018 ou encore la « House of Vinyl », installée au Fairmont Montreux Palace, elle a accueilli quelques 3500 vinyles de collection et permis au client de l'hôtel de prolonger le festival grâce à plusieurs stations d'écoute.

Montreux Jazz Talent AwardsDepuis sa création en 1967, le Montreux Jazz Festival organise des concours de jazz et n'a jamais cessé de s'adapter aux nouvelles tendances. Cette année, seize candidats ont participé aux sélections des Montreux Jazz Talent Awards, succédant aux Montreux Jazz Competitions, cette nouvelle mouture a permis d'ouvrir les concours à différentes approches musicales, notamment électroniques. Durant des mois, l'équipe des programmateurs du Festival a activé son réseau et scruté les tendances internationales à la recherche du jazz de demain, sous toutes ses formes. Leurs performances ont été évaluées durant le Festival par les programmateurs et par un jury public.Parmi les trois vainqueurs du concours, l'Américain Jalen N'Gonda, a remporté le Fairmont European Tour Award, lui permettant de partir en tournée dans les hôtels Fairmont du Groupe à Londres, Barcelone, Hambourg et Montreux. Ses études en musique jazz couplées à sa découverte de la pop culture de Liverpool l'ont aidé à développer une approche de la soul riche et efficace.À un moment charnière de leur carrière, les vainqueurs des Montreux Jazz Talent Awards bénéficient du large réseau du Montreux Jazz Festival, ainsi que du soutien et de l'accompagnement artistique de la Montreux Jazz Artists Foundation.

#360ROOM : Au Brésil, AccorHotels test un nouveau concept de chambre d'hôtel



#360ROOM a été conçue pour fournir la meilleure expérience à ses clients. En combinant la technologie de pointe avec un design unique, cette chambre est à découvrir à l'hôtel Pullman São Paulo Vila Olimpia. Choisir la position des murs, ajuster le lit vers la fenêtre ou contre le soleil, ou même avoir directement ses vêtements propres, secs et bien repassés dans le placard? Le nouveau concept de chambre du groupe AccorHotels va encore plus loin et propose une expérience inédite.a été conçue pour fournir la meilleure expérience à ses clients. En combinant la technologie de pointe avec un design unique, cette chambre est à découvrir à l'hôtel Pullman São Paulo Vila Olimpia. LA CHAMBRE

Les experts de AccorHotels ont opté pour un design contemporain et léger. AQCEZ, une entreprise locale spécialisée dans l'architecture, l'ingénierie et la technologie, s'est chargée de mettre en place un contrôle électronique sur l'ensemble des meubles, permettant de moduler la pièce à l'infini. Le système d'éclairage varie ses tonalités entre le mode 'calme' pour une lumière propice à la détente ou le mode 'party' pour une ambiance plus studieuse. Entièrement connectée, la chambre se contrôle via un iPad. Développée par les équipes Design et IT du Groupe, l'espace regorge de détails promettant un séjour unique : Télé-miroir sur mesure située juste en face de la baignoire, système de recharge smartphone par induction ou encore la plantation des végétaux à l'intérieur de la chambre afin de rappeler le lien étroit que nous entretenons avec la nature. La chambre #360ROOM a été entièrement pensée pour mettre le client au centre de l'expérience. Chacun sera ainsi capable de découvrir et de s'approprier la chambre comme il le désire:

« Le #360ROOM est l'un des moyens par lequel nous pouvons montrer à nos clients à quel point ils sont importants pour nous. En alliant la pointe de la technologie et du design, nous souhaitons leur offrir la meilleure expérience dans nos hôtels, a déclaré le PDG d'AccorHotels en Amérique du Sud, Patrick Mendes.

Le Fairmont Beijing et Blueair célèbrent leur première année de partenariat

Le Fairmont Beijing a célébré en août dernier la première année de son partenariat avec Blueair. L'hôtel a mis en place avec succès un nouveau système de purification d'air « Blueair Zone » en juin 2017. Installé dans les 222 chambres et espaces communs, le système a été conçu pour améliorer la qualité de l'air au sein de l'établissement.

Blueair a été nommée « Meilleur Partenaire de l'industrie hôtelière en Chine » à l'occasion de l'Asia Hotel Forum et a reçu le 13èmeChina Hotel Starlight Awards sur cette même année. Ces prix récompensent notamment le concept du « Blueair Zone » et les solutions mises à la disposition de l'industrie hôtelière.

Pour célébrer ce partenariat, Fairmont Beijing et Blueair ont accueilli plus de 100 invités et journalistes lors d'une soirée placée sous le thème du bien-être, avec au programme : spectacles de salsa, orchestre et opéra. À travers ce partenariat, Fairmont renforce sa volonté de placer le bien-être de ses hôtes au cœur de ses priorités, tout en renforçant l'expérience client.



MGallery : ouverture d'un hôtel dédié au bien-être dans le nord-est du Vietnam

Véritable sanctuaire niché au cœur de la montagne sacrée de Yen Tu au Vietnam, le Legacy Yen Tu est la quintessence même du bien-être. Situé près de la baie d'Ha long classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'hôtel offre une escapade aux hôtes en quête de ressourcement de leur corps et de leur esprit. Ces derniers peuvent profiter d'un authentique dîner vietnamien au restaurant Tho Quang, admirer la magnifique vue du Tue Tinh bar ou encore bénéficier d'un espace dédié à la méditation et au yoga.

Le Legacy Yen Tu dispose de 133 chambres qui s'inspirent d'une architecture vietnamienne traditionnelle pensée par Bill Bensley, designer de renommée internationale, mêlant ainsi histoire et spiritualité. Le Legacy Yen Tu éveille les hôtes et leur permet de vivre une transformation spirituelle, au cœur de la destination.

Ce dernier né de la marque MGallery représente l'alliance parfaite entre luxe, tradition et bien-être. La marque, qui possède déjà 4 hôtels au Vietnam et plus de 90 boutique-hôtels à travers le monde, va étendre sa collection avec le Inle Lake Myat Min MGallery au Myanmar et le MGallery Callao en Argentine.

Grand Mercure annonce l'ouverture de son premier hôtel au Myanmar