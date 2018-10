Accor : Newsletter – Novembre 2018

Situé en plein cœur de la ville, le SO/ Auckland occupera l'ancienne Reserve Bank qui abritait autrefois les réserves d'or du pays. Le designer de l'hôtel, Benny Castles de WORLD, n'a rien laissé au hasard : des motifs du papier peint aux uniformes du personnel, le design reflète l'histoire volcanique d'Auckland, la beauté naturelle de la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'histoire du bâtiment. Le lobby de l'hôtel a été aménagé de façon créative par la maison de design hollandaise Moooi et inspiré par le fondateur et créateur de renom, Marcel Wanders. L'hôtel bénéficie de 130 chambres et dispose d'un salon Club Signature, d'un SO/ SPA, du SO/ FIT et d'une piscine intérieure. Le restaurant Harbour Society sera situé au 15étage SO/ et dirigé par le Chef étoilé français Marc de Passorio.

Le SO/Havana Paseo del Prado sera situé dans le quartier emblématique de Paseo de Marti. L'hôtel, de son emblème aux uniformes du personnel, arborera la signature de la célèbre créatrice de mode espagnole Agatha Ruiz de la Prada. Il disposera de 250 chambres, dont 36 suites, aménagées d'un mobilier élégant et contemporain et d'un équipement technologique de pointe. Les hôtes pourront profiter de cinq espaces de restauration, dont un restaurant spécialisé, un bar sur le toit au 9ème étage, un café-bar, un salon-bar et un restaurant ouvert toute la journée. L'hôtel proposera également 3 salles de réunion, un SO/ SPA avec 6 salles de soins, un centre de remise en forme SO/ FIT et une piscine.

Ces nouvelles adresses viennent s'ajouter au portefeuille de la marque qui comprend déjà des établissements mythiques tels que le SO/Bangkok ou le SO/Singapour et plus récemment le SO/Berlin Das Stue et le SO/Vienna. Avec l'ouverture prévue de plus de 10 nouveaux établissements d'ici 2021, chacun de ces hôtels SO/ sera synonyme d'élégance, de sophistication et d'énergie des destinations qui les accueilleront, parmi lesquelles figureront Kuala Lumpur (2020), Samui (2020), Jakarta (2021), et bien d'autres encore…