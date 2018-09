Accor : Nominations​

Chris Cahill et Jean-Jacques Morin sont nommés Directeurs généraux adjoints de AccorHotels et élargissent ainsi leurs périmètres respectifs de responsabilités.



Chris Cahill qui occupait jusqu'à présent les fonctions de Directeur général Marques Luxe et Directeur général Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes prend les fonctions de Directeur général adjoint en charge des opérations hôtelières.

Jean-Jacques Morin jusqu'à présent Directeur général Finances est quant à lui nommé Directeur général adjoint en charge des finances, de la communication et de la stratégie.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels a déclaré : « Les nomination de Chris Cahill et Jean-Jacques Morin aux postes de Directeurs Généraux adjoints du Groupe, aux côtés de Sven Boinet Directeur général délégué, ont vocation à améliorer encore notre efficacité opérationnelle et la qualité de l'exécution de la stratégie du Groupe. Après la cession d'une majorité de nos actifs immobiliers, notre organisation reflète désormais les enjeux d'un modèle asset light au service des clients et des partenaires du Groupe et notre volonté de poursuivre le déploiement des relais de croissance du Groupe».

La composition du Comité Exécutif et du Shadow Comex du Groupe reste inchangée.

A propos de Chris Cahill





Chris J. Cahill, de nationalité canadienne, est diplômé de l'Université d'Ottawa en Education et en Sciences politiques. Il est également titulaire d'un M.B.A de l'Université de Toronto.

Avant de rejoindre AccorHotels, Chris occupait le poste de vice-président exécutif des Opérations mondiales de Las Vegas Sands Corp, une société de casinos cotée, présente aux États-Unis, en Chine et à Singapour. Précédemment, Chris a travaillé entre 1993 et 2012 chez Fairmont Raffles Hotels International (FRHI) et les sociétés ayant précédé la constitution du groupe. Il y a occupé différentes fonctions, dont celle de Président & Directeur opérationnel supervisant l'ensemble des marques au niveau mondial.

En juillet 2016, il rejoint le comité exécutif de AccorHotels en tant que Directeur général Marques Luxe à l'occasion de la finalisation de l'acquisition de FRHI par AccorHotels. Il est président du conseil d'administration de Temple Hotels Inc. et administrateur de Morguard Corporation.

A propos de Jean-Jacques Morin

Jean-Jacques Morin est Diplômé de l'École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace et titulaire d'un DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion) et d'un MBA de l'Arizona State University.

Il débute sa carrière chez Deloitte où il passe cinq ans en audit et conseil à Paris puis Montréal. Il poursuit pendant 13 ans à l'international dans le secteur High-Tech, chez Motorola, ON Semiconductor aux Etats-Unis, où il participe à la mise en bourse de l'entreprise sur le NASDAQ, et enfin chez Communicant AG comme Directeur Financier à Berlin. Il rejoint Alstom en 2005 en tant que directeur financier des secteurs PowerService puis Transport avant d'être nommé Directeur Financier du Groupe.

Il a rejoint le comité exécutif de AccorHotels en tant que Directeur général Finances en 2015.

Il siège également au Conseil d'Administration du Groupe Vallourec où il préside le Comité d'Audit.

Pour accéder à la composition du Comité Exécutif, rendez-vous sur

https://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-governance/executive-comittee#Pour accéder à la page du Shadow Comex du Groupe, rendez-vous sur

https://www.accorhotels.group/fr-FR/group/our-governance/shadow-comexPhotos sur demande