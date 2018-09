Accor : PROLONGER LES BIENFAITS DE L’ÉTÉ AVEC THALASSA SEA & SPA

PROLONGER LES BIENFAITS DU SOLEIL

PROLONGER SON HÂLE DORÉ MÊME APRÈS LA RENTRÉE AU PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA

Et si, à peine rentré de congés, on s'offrait un citybreak histoire de booster son hâle doré - et son moral - avant de reprendre un rythme de travail effrené ? Thalassa sea & spa propose au Pullman Timi Ama en Sardaigne le « Soin Précieux », un soin naturelà base d'huile d'olive bio typique de la région et d'extrait de ciste, fleur incontournable des jardins méditerranéens. Ses propriétés hydratantes, anti-oxydantes et synergiques subliment et nourrissent la peau, parfois malmenée par le soleil. Nouveau soin parmi les nombreux programmes disponibles dans cet établissement, il conjugue technique de massage et produits locaux.

160€ POUR UNE DUREE DE 80 MIN

PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA A VILLASIMIUS

Les richesses de la Sardaigne font du Pullman Timi Ama Sardegna une escale incontournable pour vivre une expérience de détente comme nul part ailleurs. Les voyageurs souhaitant se rapprocher au plus près de la nature y trouveront parmi les plages les plus incroyables de la Méditerrannée mais également des gorges spectaculaires et des massifs préservés. Au Pullman Timi Ama, le littoral surprendra par sa beauté : sables blancs, mer cristalline, saveurs et parfums de genêt, de myrte et de gingembre. Les experts Thalassa sea & spa utilisent ces produits locaux pour renouer avec la nature tout en profitant d'un moment de bien-être inédit. Avec un parfait mélange de nature et de culture, le Pullman Timi Ama Sardegna s'érige comme un haut lieu de soins experts rien que pour soi.



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

LA RESPIROLOGIE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE DIACALM : LE SOIN SIGNATURE DES CURES MARINES DE TROUVILLE

Lieu de détente hyper connecté, les Cures Marines de Trouville proposent une expérience thalasso 3.0 signature. Les séances de respirologie créées par Antoine Lecoq, responsable forme de l'institut, favorisent le lâcher prise et permettent de reprendre le pouvoir sur son souffle. A la pointe de la technologie, avec notamment l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle, ce soin signature invite à un repos total. Diacalm est ainsi la première solution de réalité augmentée dédiée à la gestion du stress et de l'anxiété qui favorisent des états de calme et de bien-être.



60€ POUR UNE DUREE DE 20 MIN

CURES MARINES TROUVILLE HOTEL THALASSO & SPA

L'établissement 5 étoiles des Cures Marines Trouville Thalasso & Spa est situé sur la Côte fleurie, à 2 heures de Paris. Design aérien, espaces généreux et lumineux, restaurant gastronomique, bar et terrasse panoramique : autant de prestations pour un séjour luxueux 100% détente. . . Hyper connecté, l'institut compte une équipe de 45 experts du bien-être high-tech et personnalisé.

HARMONISATION DES ÉNERGIES POUR CALMER SES EMOTIONS

RITUEL IØDÉ AU NOVOTEL THALASSA ILE D'OLÉRON : QUAND LA LE POUVOIR DE LA MER LIVRE TOUS SES SECRETS

A la fois stimulant et décontractant, le rituel IØdé est un drainage marin suivi d'un parcours en bassin d'eau de mer chauffée à 34°C. Le maitre-mot ? Dynamisme ! En permettant de travailler sur le retour veineux, ce rituel est réputé pour ses bénéfices drainants. La décontraction est aussi de mise, avec des massages des articulations et des masses musculaires. Une association idéale pour démarrer la rentrée pleinenement ressourcé !



55€ POUR 2 PERSONNES POUR UNE DUREE DE 50 MIN

NOVOTEL THALASSA OLÉRON SAINT-TROJAN

Le Novotel Thalassa Oléron est l'endroit idéal pour vivre un séjour typique sur l'île Lumineuse. Après une rénovation complète de ses espaces communs en fin février 2018, le nouveau design de l'hôtel met « l'île de lumière » à l'honneur avec des espaces fluides et décloisonnés pour une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Un lieu de vie ouvert sur la mer permettant une parfaite osmose avec l'océan. Entre terre et mer, dégustation des huîtres Marennes d'Oléron et repos dans une décontraction totale, l'établissement propose des expériences uniques dans un cadre privilégié.

LA RÉHARMONISATION ÉNERGETIQUE DU IBIS THALASSA HYERES PLAGE Trouver le calme dans le tumulte de la rentrée est parfois difficile... Alors, pour permettre un repos réparateur, l'ibis Thalassa Hyères Plage propose un soin de 90 minutes rien que pour soi. Ce programme consiste en une technique coachée d'interrogation du corps qui permet de mieux comprendre ses réactions et ses comportements face aux événements de la vie. Chacun y trouvera une solution adaptée pour décompresser et rebooster son self estime. Objectif : démarrer l'année en pleine confiance et en pleine forme !



65€ POUR UNE DUREE D'1h30

IBIS THALASSA HYERES PLAGE

L'hôtel ibis Thalassa Hyères Plage, entouré d'un jardin méditerranéen, est situé sur la Côte d'Azur. Décoré à la manière d'un mas provençal, c'est la destination idéale pour une pause bien méritée et se ressourcer les pieds dans l'eau.

Les espaces de l'hôtel - lobby, terrasse et chambres - ont été fraichement rénovés, faisant de cet établissement un véritable havre de paix !