Accor : Raffles et Rizzoli s'associent pour faire découvrir tout le glamour, le romantisme et l'histoire d'une marque de luxe légendaire ​

Rédigé par Natasha Fraser-Cavassoni, chaque chapitre de ce livre offre un voyage dans l'univers fascinant de Raffles et transporte le lecteur de Singapour au Cambodge, de Dubaï à Istanbul, en passant par Paris, Varsovie, les Seychelles...Les documents d'archives complètent de très belle manière les photographies contemporaines afin de représenter les grands évènements, les histoires mémorables et les hôtes prestigieux de la marque. Agrémenté d'illustrations originales de Luke Edward Hall, et ponctué d'extraits littéraires et de recettes de cuisine, cet ouvrage sophistiqué enchantera les passionnés d'hôtels et les aventuriers épris de luxe venus du monde entier.

« Une nouvelle phase passionnante du développement de Raffles a commencé », déclare Jeannette Ho, Vice-Présidente, Raffles et Partenariats Stratégiques, Marques Luxe AccorHotels. « La marque reste néanmoins fidèle à ses origines, offrant l'élégance intemporelle, les séjours incomparables et le charme authentique et très personnel qu'affectionnent nos hôtes depuis plus d'un siècle. »



Cette collaboration avec la maison d'édition new-yorkaise intervient alors que Raffles s'apprête à ouvrir son premier établissement sur le continent nord-américain. Le Raffles Boston Back Bay Hotel & Residences, dont l'ouverture est prévue pour 2021, constituera une oasis accueillante, à l'élégance raffinée. Située en plein cœur de Boston (Massachusetts), elle sera composée d'un hôtel d'exception et de résidences magnifiquement aménagées. Cet établissement sera la première adresse Raffles d'Amérique du Nord et notamment dans la ville de Boston, qui bénéficie d'une riche histoire autour de la culture américaine et témoin par le passé de grands événements. Cet hôtel proposera 147 chambres et 146 résidences au sein d'un édifice remarquable spécialement construit à cet effet. Dédié aux voyageurs et résidents les plus exigeants, le Raffles Boston Back Bay offrira des services sur-mesure, agrémentés du charme distingué et de l'esprit d'aventure fantasque qui symbolisent la marque.

Outre le Raffles Singapore, qui fait actuellement l'objet d'une rénovation minutieuse et attentive, et dont la réouverture très attendue est prévue pour le premier trimestre 2019, les adresses phares les plus remarquables de la marque Raffles comptent notamment le Royal Monceau Raffles Paris, le Raffles Seychelles ou encore le Raffles Istanbul. Dans chacun de ces établissements, les majordomes excellent en matière de service discret et personnalisé, tandis que les spas Raffles se distinguent par leur esthétisme et leurs soins régénérants. La confection artisanale et personnalisée des cocktails a inspiré la création d'un gin propre à la marque, le Raffles 1915 Gin, inventé en collaboration avec la distillerie Sipsmith London Dry Gin afin de célébrer le centenaire du cocktail légendaire de Raffles, le Singapore Sling, et en l'honneur de Sir Stamford Raffles, l'intrépide fondateur de Singapour.

Soirees, Sojourns & Stories dévoile ces récits ainsi que de nombreux aspects de l'expérience Raffles, devenus au fil du temps chers au cœur des hôtes les plus fidèles. De l'histoire du Traveller's Palm au « service comparable à une légère brise », des afternoon teas et impressionnants Mooncakes aux réalisations architecturales et artistes qui ont honoré les espaces, les lecteurs découvriront dans cet ouvrage l'histoire aussi savoureuse que passionnante de ces célèbres anecdotes de l'hôtellerie de luxe, recueillie sur plus de 130 ans.

« Nous sommes ravis de nous être associés à Rizzoli pour constituer ce volume captivant, qui permet de mettre en valeur nos traditions séculaires, nos histoires les plus mémorables et notre collection d'hôtels d'exception, à l'heure où Raffles s'enrichit de l'ouverture de nouvelles adresses magnifiques à travers le monde », déclare Xavier Louyot, Directeur du contenu Raffles et des marques Luxe de AccorHotels.

En vente à partir de décembre 2018 dans les établissements Raffles Hotels & Resorts du monde entier et dans les librairies spécialisées, Soirees, Sojourns & Stories sera un très beau cadeau à offrir à ceux qui apprécient le glamour de l'univers du voyage de luxe et les histoires merveilleuses que savent raconter les voyageurs avertis.