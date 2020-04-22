Accor : Recul de 17% du CA au T1, RevPAR -25,4%

22 avril (Reuters) -
* ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU T1 EUR 768 MLNS
VERSUS EUR 925 MLNS IL Y A UN AN
* ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES D'HOTELSERVICES AU T1 EUR
540
MLNS, EN BAISSE DE 17,5% (EN DONNÉES COMPARABLES)
* ACCOR SA - REVENUE PAR CHAMBRE DISPONIBLE DU GROUPE EN
BAISSE DE
25,4% AU T1, INCLUANT UNE BAISSE DE 62,6% POUR LE MOIS DE MARS
* ACCOR SA - A OUVERT 58 NOUVEAUX HÔTELS (PRÈS DE 8 000
CHAMBRES)
AU T1 2020
* ACCOR SA - COVID-19: ESTIME À EUR 170 MLNS LE MANQUE À
GAGNER EN
TERMES DEXCÉDENT BRUT DEXPLOITATION POUR LE T1 2020
* ACCOR SA - COVID-19: AVRIL ET MAI DEVRAIENT ÊTRE LES MOIS
LES
PLUS DIFFICILES DE LANNÉE, AVEC UN TAUX DOCCUPATION TRÈS
FAIBLE
* ACCOR SA - COVID-19: SAPPUIE SUR SA SITUATION FINANCIÈRE
TRÈS
SOLIDE AVEC PLUS DE EUR 2,5 MDS DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES À FIN
MARS
* ACCOR SA - COVID-19: SAPPUIE SUR UNE LIGNE DE FACILITÉ DE
CRÉDIT REVOLVING NON TIRÉE DE EUR 1,2 MDS SANS TEST DE COVENANT
AVANT JUIN 2021
* ACCOR SA - DANS LE BUT DE PRÉSERVER SES LIQUIDITÉS, ACCOR
A
ANNONCÉ LA SUSPENSION DES PROGRAMMES DE RACHAT DACTIONS JUSQUÀ
NOUVEL ORDRE
* ACCOR SA - LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RETIRER
LE
PAIEMENT DU DIVIDENDE PRÉVU AU TITRE DE LEXERCICE 2019, SOIT
EUR 280 MLNS
(Rédactions de Paris et Gdansk)