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Accor : Recul de 17% du CA au T1, RevPAR -25,4%

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22/04/2020 | 17:45

22 avril (Reuters) -

* ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU T1 EUR 768 MLNS VERSUS EUR 925 MLNS IL Y A UN AN

* ACCOR SA - CHIFFRE D'AFFAIRES D'HOTELSERVICES AU T1 EUR 540 MLNS, EN BAISSE DE 17,5% (EN DONNÉES COMPARABLES)

* ACCOR SA - REVENUE PAR CHAMBRE DISPONIBLE DU GROUPE EN BAISSE DE 25,4% AU T1, INCLUANT UNE BAISSE DE 62,6% POUR LE MOIS DE MARS

* ACCOR SA - A OUVERT 58 NOUVEAUX HÔTELS (PRÈS DE 8 000 CHAMBRES) AU T1 2020

* ACCOR SA - COVID-19: ESTIME À EUR 170 MLNS LE MANQUE À GAGNER EN TERMES DEXCÉDENT BRUT DEXPLOITATION POUR LE T1 2020

* ACCOR SA - COVID-19: AVRIL ET MAI DEVRAIENT ÊTRE LES MOIS LES PLUS DIFFICILES DE LANNÉE, AVEC UN TAUX DOCCUPATION TRÈS FAIBLE

* ACCOR SA - COVID-19: SAPPUIE SUR SA SITUATION FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE AVEC PLUS DE EUR 2,5 MDS DE LIQUIDITÉS DISPONIBLES À FIN MARS

* ACCOR SA - COVID-19: SAPPUIE SUR UNE LIGNE DE FACILITÉ DE CRÉDIT REVOLVING NON TIRÉE DE EUR 1,2 MDS SANS TEST DE COVENANT AVANT JUIN 2021

* ACCOR SA - DANS LE BUT DE PRÉSERVER SES LIQUIDITÉS, ACCOR A ANNONCÉ LA SUSPENSION DES PROGRAMMES DE RACHAT DACTIONS JUSQUÀ NOUVEL ORDRE

* ACCOR SA - LE CONSEIL DADMINISTRATION A DÉCIDÉ DE RETIRER LE PAIEMENT DU DIVIDENDE PRÉVU AU TITRE DE LEXERCICE 2019, SOIT EUR 280 MLNS (Rédactions de Paris et Gdansk)

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Dette 2020 1 250 M
Rendement 2020 2,22%
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PER 2021 22,1x
VE / CA2020 2,62x
VE / CA2021 2,22x
Capitalisation 6 846 M
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Dernier Cours de Cloture 25,63  €
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Ecart / Objectif Moyen 31,7%
Ecart / Objectif Bas -18,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Jean-Jacques Morin Chief Financial Officer
Sophie Gasperment Independent Non-Executive Director
Iris Knobloch Vice Chairman
Iliane Dumas Non-Executive Director
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INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC-34.20%7 607
HYATT HOTELS CORPORATION-38.30%5 592
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