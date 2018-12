Accor : Remise des prix du concours Arbres d’Avenir, quand l’agroforesterie ouvre la voie à une restauration durable

Le Sofitel Paris le Faubourg a accueilli la 3e édition du Concours Arbres d'Avenir. Fondé par AccorHotels en 2016, en partenariat avec PUR Projet et Fermes d'Avenir et sous le haut patronage du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le Concours Arbres d'Avenir a été créé afin de soutenir la transition agro-écologique en France.



DU CHAMP A L'ASSIETTE, TENDRE VERS UN NOUVEAU MODELE

Animée par Anne-Sophie Novel, la cérémonie a commencé par une conférence-débat sur les enjeux de la restauration durable, réunissant à la fois des agriculteurs, des experts agroforestiers et des professionnels de la restauration. François Frezouls, exploitant viticole en bio depuis 20 ans, lauréat 2017, a expliqué que « l'enjeu consiste en effet à trouver une manière dont la biodiversité peut nourrir et pérenniser un modèle économique. » Arnaud Donckele, chef 3 étoiles du restaurant la Vague D'Or a prôné l'excellence du produit agricole brut et naturel et rappelé l'interdépendance essentielle qui existe entre le monde de la gastronomie et l'agriculture. « Nous cuisiniers, nous sommes un peu paysans. Sans mon producteur et mon éleveur, je perds mon identité. » Thierry Giraud, directeur Restauration Luxe France AccorHotels, a souligné quant à lui que « le bio, le bien-être et le 'clean food' sont les 3 piliers autour desquels nous œuvrons pour répondre aux attentes de nos clients et nos collaborateurs. En accompagnant ces belles initiatives, notre ambition est aussi de cultiver les talents de demain et les sensibiliser à la démarche d'alimentation durable. »

Avec maintenant plus de 8 000 points de restauration dans ses hôtels, le métier de restaurateur confère à AccorHotels des responsabilités importantes dans ce domaine. A travers sa charte de l'Alimentation saine et durable, publiée en 2016, le Groupe a posé ses engagements autour de trois axes : la lutte contre le gaspillage alimentaire, la protection de la santé de ses clients et les approvisionnements en produits durables. Plus précisément, AccorHotels s'est fixé pour objectif de réduire de 30% ses déchets alimentaires et mettre en place 1 000 potagers urbains dans ses hôtels à l'horizon 2020. Les marques Sofitel, MGallery et Pullman se sont engagées à ce que leur offre en fruits et légumes frais soient issus de l'agriculture biologique en France.

DES PROJETS D'AGROFORESTERIE RECOMPENSES

Pour la 3 e édition, le concours national a dévoilé ses 35 projets lauréats jeudi 6 décembre. En trois ans, c'est plus de 157 000 arbres qui ont été financés dans plus de 95 fermes en France grâce à des dotations allant de 5 000€ à 16 650€.

Parmi les projets lauréats, 5 prix ont été attribués par un jury d'experts et 1 prix décerné grâce au vote des internautes : Le prix Arbres & Elevage récompensant le meilleur projet d'agrosylvopastoralisme, remis à la Ferme de Cafmas;

Le prix Arbres & Cultures récompensant le meilleur projet d'agrosylviculture, remis à la ferme Les Vergers de Raulhac;

Le prix Nature 2050 récompensant un projet agricole d'ampleur remis aux Fermes de Valéry, prix qui soutient des projets préservant la biodiversité ;

Le prix Dynamique territoriale récompensant un projet dont les aménagements satisfont un enjeu territorial remis à la Ferme Terre de Mars;

Le prix Graine d'agriculteur récompensant le projet original porté par un jeune agriculteur âgé de moins de 35 ans, remis à la Ferme de Trévero;

Le prix Coup de cœur du public élu grâce à plus de 5 000 votes remis à la Ferme La bauthe basse.

Le détail de chaque projet récompensé est à retrouver sur https://concours-arbres-davenir.fr/laureats-2018/ Le détail de chaque projet récompensé est à retrouver sur

UNE EXPOSITION ITINERANTE POUR PARTAGER UN ENGAGEMENT



PLANT FOR THE PLANET, UNIS POUR « DES ARBRES ET DES HUMAINS »