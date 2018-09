Accor : Résultats 2017* en forte croissance, portés par une activité solide et un développement très dynamique

Communiqué de presse

Paris, le 21 février 2018

Résultats 2017* en forte croissance, portés par une activité solide et un développement très dynamique

* * *

Volume d'affaires de 17,9 Md€ en hausse de 19%

Chiffre d'affairesde 1 937M€ en hausse de17,7%(+7,9% à pcc)

Résultat d'exploitationde 492M€en hausse de 23,9%(+10,1% à pcc)

Résultat net de 441M€ en haussede 66,4%

Développement de 301 hôtels et 51 413 chambres

***

Sébastien Bazin, PDG de AccorHotels, a déclaré :

«Les résultats d'AccorHotels pour l'année 2017 marquentune progression sensiblede nos performances, avec d'excellents résultats opérationnels et undéveloppement record. Le groupe continue de bénéficier des bonnes tendances de marché, matérialisées par la croissance confirmée des volumes. Dans ce contexte porteur, AccorHotels poursuit sa trajectoire dynamique, consolide ses parts de marché, et continued'enrichirsa gamme de services, au bénéfice deses clients et de ses partenaires. Le Groupe n'a jamais été aussi fort. Endéveloppant notre modèled'« hospitalité augmentée », nous nous imposons à l'avant-garde d'une industriequi se réinvente chaque jour, et offre toujours plus de perspectives. »

* Résultats Groupe AccorHotels hors AccorInvest (IFRS 5)

AccorHotels bénéficie en 2017 d'une activité très solide dans la majorité de sesmarchés clés, et accroît très notablement ses marges opérationnelles et ses résultats grâce à une bonne maîtrise de ses coûts, aux synergies dégagées aprèsl'acquisition de FRHI et à la maîtrise des dépenses digitales. Profitant d'un développement record avec l'ouverture de 51 413 chambres (301 hôtels), dont94% en contrats de management et de franchise (dont 10 000 chambresprovenant de Rixos Hotels et BHG), le Groupe affiche à la fin de l'exercice 2017un parc hôtelier de 616 181 chambres (4 283 hôtels) et un pipeline de 161 000 chambres (874 hôtels), à 78% dans les marchés émergents et 47% en Asie Pacifique.

Forte progression duchiffre d'affaires

Lechiffre d'affairesdu Groupes'établiten 2017 à 1 937millions d'euros, enhausse de 7,9% à périmètre et change constants, et de17,7% en données publiéespar rapport à 2016. Cet écart entre les variations comparable et publiée provient principalementde l'intégration deFRHI, et des nouvelles activités (+12,9%).

Les données publiées reflètent les éléments suivants :

- Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent favorablement pour 185,1millions d'euros (+11,2%), liés aux apports de Raffles, Fairmont, Swissôtel, Availpro, onefinestay, Travel Keys, Squarebreak, Verychic et John Paul ;

-Les taux de change ont un effet négatif de 23,4millions d'euros,principalement dû à la livre égyptienne (-22,8M€), à la livre turque (-6,4M€),au dollar américain (-7,1M€), partiellement compensé par lereal brésilien (+10M€)et le zloty polonais (+4,9M€).

HotelServicesréalise unvolume d'affaires de 17,9 milliards d'euros, enhaussede19%(hors effet de change), et unchiffre d'affairesde1 746 millions

d'euros, enprogressionde14,6%à données publiéeset de5,1% à données comparables.

en millions d'euros

2016

France & Suisse Europe

374

400

Asie Pacifique

416

Afrique & Moyen-Orient

105

Amérique du Nord, Centrale & Caraïbes Amérique du Sud

126

69

Structures mondiales

Total

341 524

389 2,5%

Variation pcc

430 7,2%

462 7,7%

114 2,7%

159 5,2%

71 (3,3)%

122 2,9%

5,1%

Ces solides croissances résultent de niveauxd'activité soutenus en Asie Pacifique (+7,7%), en Europe (+7,2%), en France & Suisse (+2,5%), mais aussi en Amérique du Nord, Centrale & Caraïbes (+5,2%) et dans la zone Afrique & Moyen-Orient (+2,7%).

Seule l'Amérique du Sud affiche un repli(-3,3%), toutefois moins prononcé qu'attendugrâce à une très forte reprise au 4èmetrimestre 2017 (+13,4%). HotelServices bénéficie également de la part accrue du segment Luxe/Haut de gamme dans son portefeuille depuis 2014 avec 41% de ses redevances générées par ce segment en 2017, contre seulement 22% en 2014.

LeRevPARd'HotelServicesprogresse globalement de 4,7%.

EnFrance & Suisse, le chiffre d'affaires est en hausse de2,5% à données comparables, soutenu par un RevPAR en hausse de 4,2%.L'écart de ces taux de croissance provient de la fermeture au 3èmetrimestre 2017 de 62 hôtels F1 et par la fermeture pour travaux depuisl'été de l'hôtel Pullman ParisMontparnasse. Le RevPAR est soutenu par un taux d'occupationen hausse de 6 points, lié au retour des touristes étrangers à Paris, notamment pour des séjours de loisirs (+20%). Le RevPAR de Paris progresse de 6,1%.

L'Europeaffiche une progression de chiffre d'affaires de 7,2% à données comparables grâce à une croissance du RevPAR de 6,5%.

- Toujours aussi dynamique, le Royaume-Uni continued'afficher une solidecroissance de RevPAR (+4,6%), la province (6%) ayant tiré les performances et Londres continuant à croître (+3%).

- Le RevPAR en Allemagne s'accroît de 1,8% grâce aux croissances à deux chiffres enregistrées sur les mois de mars et de mai qui ont permisd'atténuer les effets d'un calendrier de foires défavorable en avril et enjuin.

- Al'imagedes tendances très favorables observées en Europe Centrale, le RevPAR en Pologne ressort en forte croissance de 4,9%, avec des progressions à deux chiffres dans les grandes villes.

-Enfin, la péninsule ibérique enregistrede forts niveaux d'activitéavec un RevPAR en hausse de 12,3%, l'impact des événementsde Barcelone au 4èmetrimestre (-13%) ayant été largement compensé par une forte hausse del'activité au Portugal (+18%).

Très bien orientée, l'Asie Pacifiquebénéficie d'un chiffre d'affaires enprogression de 7,7%, grâce à d'excellentes tendancessur les segments économique (+14%) et Luxe/Haut de gamme (+12%).

Avec un RevPAR en hausse de 0,8%, la régionAfrique & Moyen-Orientafficheune progression de chiffre d'affaires solide de 2,7%, tirée par le Moyen-Orient (+7,1%), et par une activité soutenue en Egypte, au Maroc et en Tunisie.

L'Amérique du Nord, Centrale & Caraïbesaffiche un chiffre d'affaires enhausse de 5,2%. Le RevPAR de la zone (+5,7%) bénéficied'une activité trèsrobuste au Canada (+13,6%) sur les segments Loisirs et Affaires.

Enfin, la situation enAmérique du Sudreste contrastée avec un RevPAR en baisse de 3,4% sur la zone.Le chiffre d'affaires de la région est en repli de3,3%, avec une situation difficile au Brésil, notamment à Rio qui continue de souffrird'un environnement socio-économique dégradé et est affecté par les surcapacités générées par les Jeux Olympiques. Cependant, les tendances de RevPAR observées au 4èmetrimestre sont très encourageantes pour la suite, tous segments confondus (+13,9%).

Ledéveloppement organiquedu Groupe atteint un nouveau record en 2017. AccorHotels a ouvert 264 nouveaux hôtels, représentant plus de 40 802 chambres, et bénéficie de perspectives très encourageantes avec un pipeline qui comprend 874 hôtels et 161 000 chambres.

LesNouvelles Activités(conciergerie, location de résidences privées, ventesprivées d'hôtelset de séjours de luxe et services digitaux aux hôteliers indépendants) présentent à fin décembre 2017 unchiffred'affairesenprogression sur 12 moisde6,9% à données comparables, s'établissantà 100millions d'euros contre44millions d'euros à fin décembre 2016.

John Paul poursuit son intégration au sein du Groupe avec la prise en charge du Customer Care et le déploiement d'AccorLocal en France, au terme d'essaisconcluants menésau sein d'hôtels pilotespendant un an. Parallèlement, les acquisitions de Travel Keys et de Squarebreak ont permis de compléterl'offrede onefinestay qui fédère désormais un réseau de près de 10 250 destinations luxueuses à travers le monde. Enfin, depuis janvier 2018, lesNouvelles Activitésincluent Gekko, spécialiste de solutions de distribution hôtelière dédiées à la clientèled'affaires.

Globalement, l'excédent brut d'exploitationdesNouvelles Activitésest stable à fin décembre 2017. Lerésultat d'exploitationest affecté par la hausse des amortissements liée aux acquisitions réalisées en 2017. Le Groupe anticipe pourl'activité une perte réduite de moitié en 2018, et un résultat à l'équilibre en2019.

Lechiffre d'affairesdesActifs Hôteliersdu Groupeprogresse de 7,0% à données comparables. Cette bonne performance recouvre cependant unesituation contrastée entre l'Europe Centrale, toujourstrès dynamique, et le Brésil où l'activité reste difficile,même si la croissance forte au 4èmetrimestre est très encourageante (+13,9%).

Forte progression du résultat net part du Groupe

en millions d'euros

2016

Chiffre d'affaires

Résultat brut d'exploitation(2)

1 646618

Marge sur résultat brut d'exploitationExcédent brut d'exploitation

37,6%506

Marge sur excédent brut d'exploitationRésultat d'exploitation

30,8%397

Résultat avant impôt et éléments non récurrentsRésultat net, avant activités non conservées

286161

Résultat des activités non conservées

Résultat net, part du Groupe

104265

Variation publiée

Variation pcc(1)

17,7% 7,9%

18,1% 6,0%

+0,1pt23,6%

+0,2pt8,1%

+1,5pt23,9% -

-

+1,0pt10,1% - -

--

--

(1) pcc = à périmètre et change constants

(2)Le résultat brut d'exploitation comprend les revenus et charges d'exploitation (avant loyers,amortissements et provisions, résultat financier et impôts).

Hausse soutenuedu résultat d'exploitation

L'excédent brutd'exploitationdu Groupes'établit à 626 millions d'eurosau 31 décembre 2017,en hausse de 8,1%à données comparables, et de23,6% à données publiéespar rapport au 31 décembre 2016.Stableà périmètre et change constants, lamarge sur excédent brut d'exploitations'élève à 32,3%.

Lerésultat d'exploitationatteint492millions d'eurosau 31 décembre 2017 contre 397millions d'euros au 31 décembre 2016, soit uneprogression de 10,1% à données comparables,et de23,9% à données publiées.

Résultats par métier

en millions d'euros

HotelServicesNouvelles activitésActifs hôteliersHolding &

Intercos

Chiffre d'affaires

Excédent brut d'exploitation

1 746656

100(25)

61696

(525)

(101)

Marge sur excédent brut d'exploitationRésultat d'exploitation

37,6%576

N/A(33)

15,6%50

N/A

(100)

Marge sur résultat d'exploitation

33,0%

N/A

8,1%

N/A

Résultat d'exploitation 2016

467

(25)

36

(81)

Marge sur résultat d'exploitation 2016

30,7%

N/A

6,0%

N/A

En hausse de 23,4% à données publiéeset de8,6% à données comparables, lerésultat d'exploitation d'HotelServicess'établit au 31 décembre 2017 à 576millions d'euroscontre 467 millions d'euros à findécembre 2016. FRHIcontribue à hauteur de 20% du résultat d'exploitation d'HotelServicespour 117millions d'euros, dont 55 millions d'euros de synergies.

Enhausse de 2,3 points, lamarge sur résultat d'exploitation d'HotelServicess'établità 33,0%contre 30,7% à fin décembre 2016. Cette augmentation