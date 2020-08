Accor : S&P place la note en catégorie spéculative

18/08/2020 | 09:43

L'agence Standard & Poor's a dégradé mardi la note de crédit d'Accor, la ramenant de 'BBB-' à 'BB+', en raison de l'impact négatif de l'épidémie de Covid-19 sur le secteur des voyages et du tourisme.



S&P justifie sa décision par la perspective d'une baisse de l'ordre de 50%-60% de la demande de chambres d'hôtel en 2020 et d'un repli de 30% anticipé pour 2021, en comparaison avec les niveaux de 2019.



S&P avait placé la note du groupe hôtelier français sous surveillance avec implications négatives en juin dernier.



Avec un repli supérieur à 2%, le titre Accor affichait la plus forte baisse de l'indice CAC 40 mardi matin à la Bourse de Paris.



