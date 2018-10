Accor : Sofitel, MGallery et Pullman s’engagent à ce que 100% de leur offre en fruits et légumes frais soient issus de l’agriculture biologique  ​

AccorHotels propose fruits et légumes frais issus de l'agriculture biologique et de saison dans ses hôtels Sofitel, MGallery et Pullman en France, démontrant ainsi qu'une alimentation saine et durable à grande échelle est possible. A travers cette action, le Groupe souhaite encourager ses clients à consommer des produits bio, locaux et de saison, en les impliquant dans la transition agricole et alimentaire. Cette offre bio, qui approche 100% des fruits et légumes proposés, est disponible dans les hôtels français des marques Sofitel, Pullman et MGallery et comprend les fruits et légumes bruts servis frais ou cuisinés dans l'ensemble de la restauration.

Cette démarche s'inscrit dans l'engagement pris par AccorHotels en faveur d'une alimentation responsable à travers son programme RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) Planet 21 Acting Here. Proposer à ses clients une nourriture saine et de qualité, lutter contre le gaspillage alimentaire et soutenir les modèles d'alimentation durable à travers ses approvisionnements, telles sont les ambitions du Groupe inscrites dans sa Charte de l'Alimentation Saine et Durable. Par ailleurs, en favorisant les approvisionnements en aliments bio et locaux, AccorHotels contribue à la création d'activités et d'emplois en France : selon l'Agence Bio, l'agriculture bio représentait en septembre 2017 près de 118 000 emplois directs en équivalent temps plein, soit 32 500 emplois gagnés en seulement 4 ans.

Une alimentation responsable

pour une sensibilisation à long terme

Cette initiative vient compléter l'offre de produits bio déjà présente dans les hôtels Sofitel, Pullman et MGallery en France - œufs, céréales, fruits sec et oléagineux, confitures et pâtes à tartiner, une sélection de vins et de thés - et d'autres nombreuses actions encourageant une alimentation responsable - diminution d'articles en plastique jetable, de dosettes de café dans les bars et restaurants et d'emballages individuels pour les confitures, miels et beurre ainsi que mise en place de sachets de thé biodégradables et de yaourts HVE (Haute Valeur Environnementale).

Thierry Giraud, Directeur de la restauration Luxe AccorHotels France, déclare : « Après 18 mois de réflexion et de collaboration avec les chefs et les directeurs d'hôtels, nous sommes fiers de l'arrivée, depuis le début de l'été, des fruits et légumes bio et de saison. Notre ambition est de provoquer un changement de comportement pérenne dans les habitudes alimentaires de nos clients et la culture de travail de nos équipes de restauration, en donnant préférence aux produits locaux et en variant la carte selon la région et la saison. Certains de nos hôtels et restaurants vont même plus loin, en offrant sur leur carte exclusivement des viandes et poissons bio et en installant sur leurs terrasses des potagers et des ruches ».

Les équipes AccorHotels continuent à améliorer l'offre de restauration dans les hôtels et restaurants du Groupe en proposant, dès octobre prochain, des plats vegane dans les restaurants et les « room services » des hôtels Sofitel, Pullman et MGallery en France, ainsi que de nouvelles catégories de produits bio - croissants, café issu de l'agro foresterie, jus d'orange, salades de fruits - dans les 12 prochains mois.



Afin de sensibilier les clients plus facilement, les collaborateurs des restaurants Sofitel et MGallery seront également