Accor : Solidarity AccorHotels lance une collecte de jouets au profit de l’association Rejoué.

Une action, de multiples enjeux

Depuis 2015, les équipes du Mercure Paris Montmartre soutiennent Rejoué, une association française créée en 2010, qui depuis huit ans, a pour objectif l'insertion de personnes en difficulté autour du réemploi de jouets et de jeux usagés. Cette année, treize hôtels du Groupe se réunissent afin de collecter le plus grand nombre de jeux et jouets en faveur de l'association.

Une fois collectés et remis à l'association, les jouets seront ensuite triés, nettoyés, rénovés puis revendus à un prix très bas afin d'en faire profiter entre autres, des familles dans le besoin,

Claire Tournefier fondatrice et directrice de l'association commente : « L'ambition principale de Rejoué est de redonner de l'emploi et des conditions de vie décentes aux personnes en précarité. Notre mission est de motiver l'équipe de permanents afin qu'elle dynamise les salariés en insertion avec bienveillance, afin que ces derniers reprennent confiance en leurs capacités d'apprendre, de travailler et leur permette de se projeter dans un emploi durable. »



Un partenariat, de multiples bénéfices



Le Mercure Paris Montmartre a été le premier hôtel du Groupe à soutenir Rejoué. En 2015, les collectes de jouets proposées aux collaborateurs remportent un véritable succès. Depuis, d'autres actions ont suivi ; telles que la vente de jouets pendant les fêtes de fin d'année, la collecte de dons via les pourboires laissés par les clients, l'accompagnement de personnes en insertion par le biais de stage d'immersion dans l'hôtel.



Parallèlement, Solidarity AccorHotels soutient Rejouédans sa démarche de changement d'échelle, en finançant une partie des coûts liés à ces évolutions.

Avec l'appui de Solidarity AccorHotels et d'autres hôtels du Groupe qui se sont associés récemment à notre démarche, ce partenariat ne cesse de grandir et c'est une vraie satisfaction ! Au-delà de l'aide financière que nous pouvons procurer à l'association et de l'aide sociale que nous pouvons apporter aux personnes en situation de précarité, nos équipes ont également pu être sensibilisées au développement durable par une consommation différente tout en leur permettant de pouvoir acheter eux-mêmes des jouets à moindre coût. Commente Stéphanie Leblanc, Responsable T&C au Mercure Paris Montmartre.



Solidarity AccorHotels, fonds de dotation du Groupe, a pour mission de participer à la lutte contre l'exclusion sociale et économique de personnes vulnérables. Le fonds s'est associé à Rejoué dès 2015, afin d'apporter un soutien financier à la structure et de soutenir sa professionnalisation dans son activité d'insertion et de réemploi de jouets. Ainsi, près de 45 000€ ont été alloués à Rejoué depuis l'origine du partenariat, permettant de soutenir une soixantaine de personnes dans leur parcours d'insertion professionnelle.