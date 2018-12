Accor : Swissôtel publie son rapport 2018 sur le développement durable, preuve de son engagement en matière d'excellence environnementale, de confort et d'implication de ses clients

Swissôtel Hotels & Resorts, l'une des principales marques de AccorHotels, a le plaisir d'annoncer la publication de l'édition 2018 de son Rapport sur le développement durable, intitulé Made with Sustainability in Mind(Conçu dans une optique de développement durable). Ce rapport met en lumière les différentes stratégies et actions mises en œuvre par la marque en 2015, 2016 et 2017, afin d'améliorer ses performances en matière de développement durable. Les précédentes éditions de ce rapport avaient été publiées en 2012 et 2015.

La mise à jour 2018 de ce rapport permet d'illustrer la manière dont Swissôtel appréhende les questions environnementales, considérées comme étant les plus importantes tant en interne qu'en externe. L'importance de ces problématiques a été évaluée par l'équipe en charge du développement durable de la marque, avec le soutien d'experts externes. Le rapport s'appuie sur les dernières données relatives aux performances environnementales, sur des études de cas récents et sur les principales initiatives mises en œuvre au sein de la marque, afin de dresser un tableau précis de ce que le développement durable représente pour Swissôtel.

« Partout dans le monde, nous associons le meilleur du confort et de la vitalité tout en tenant compte de notre impact social et environnemental, afin de proposer, aujourd'hui comme demain, les plus beaux séjours à nos clients », déclare Lilian Roten, Directrice de la marque Swissôtel. « Notre activité dépend de la préservation et de la protection des espaces naturels, des cultures et des populations qui accueillent nos établissements. Nos clients prendront toute la mesure de notre engagement en constatant l'attention portée au moindre détail, tant dans la qualité de l'architecture et de l'aménagement de nos hôtels, que dans les offres culinaires, services et équipements proposés. »

Les efforts de Swissôtel en matière environnementale s'inscrivent dans le cadre de PLANET 21, le programme de développement durable de AccorHotels. Cette plateforme mondiale a pour objectif d'améliorer les performances des hôtels du groupe à l'heure où les pressions exercées sur l'environnement augmentent. AccorHotels est un des leaders mondiaux dans le domaine du voyage et du lifestyle, avec 4 600 hôtels dans 100 pays.

« Nous sommes conscients de l'impact significatif de nos activités sur la planète ; il est de notre responsabilité d'en limiter les effets négatifs, tout en créant des cadres sains et durables pour nos collaborateurs comme pour nos clients, fournisseurs, partenaires et les populations au sein desquelles nous sommes implantés », déclare Arnaud Herrmann, Directeur du développement durable de AccorHotels. « Swissôtel continue d'innover afin de proposer bien-être et confort tout en améliorant ses performances énergétiques, ce qui est non seulement vital pour la planète mais contribue également à la qualité des séjours de nos clients. »

Au-delà d'initiatives ponctuelles, Swissôtel applique une démarche globale, intégrant le développement durable dans ses composantes environnementales, sociales et économiques. La marque dispose ainsi d'un logiciel de gestion en ligne intégré, certifié ISO, accessible aux hôtels du monde entier et permettant à ces derniers d'échanger les meilleures pratiques environnementales.

L'édition 2018 du rapport sur le développement durable illustre les nombreux progrès réalisés ces dernières années, notamment :