Accor : a finalisé plusieurs cessions

12/03/2020 | 09:36

Accor annonce avoir finalisé la cession de 85,8% du capital d'Orbis auprès de AccorInvest pour 1,06 milliard d'euros.



Dans la même semaine, le Groupe a finalisé la cession du portefeuille des hôtels Mövenpick en location avec un impact positif de 430 millions d'euros sur la dette nette du Groupe.



A fin février, le Groupe a enregistré une baisse de son RevPAR de 4,5% par rapport à la même période en 2019 à périmètre et change constants, avec un mois de février en baisse de 10,2%.



' Sur cette période de 2 mois, ce recul traduit une activité en net repli avec un impact du CoVid 19 de l'ordre de 20 millions d'euros sur l'Excédent Brut d'Exploitation du Groupe. Depuis la dernière semaine de février nous constatons une forte accélération de la baisse de l'activité en Europe, notamment en Italie, en France et en Allemagne ' indique le groupe.



