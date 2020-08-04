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ACCOR

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Accor : annonce une perte d'EBITDA au S1 de 227 millions d'euros

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04/08/2020 | 17:45

4 août (Reuters) - ACCOR SA:

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 917 MLNS CONTRE EUR 1,93 MDS IL Y A UN AN

* PERTE D'EBITDA AU S1 EUR 227 MLNS CONTRE PROFIT DE EUR 375 MLNS IL Y A UN AN

* CASH-FLOW RÉCURRENT NÉGATIF AU S1 À EUR 473 MLNS CONTRE POSITIF À EUR 144 MLNS IL Y A UN AN

* PERTE NETTE PDG AU S1 EUR 1,51 MDS CONTRE PROFIT DE EUR 141 MLNS IL Y A UN AN

* DETTE NETTE COMPTABLE DU GROUPE AU 30 JUIN 2020 SÉTABLIT À 1,09 MDS DEUROS, CONTRE 1,33 MDS DEUROS DU 31 DÉCEMBRE 2019

* MISE EN PLACE DUN PLAN DÉCONOMIE RÉCURRENTE DE 200 MILLIONS DEUROS SUR UNE BASE DE COÛTS DE 1,2 MILLIARD DEUROS EN 2019 (I.E. HOTELSERVICES ET HOLDING)

* CE PLAN INCLUT UNE AUTOMATISATION DES TÂCHES BASÉES SUR DES PROCESSUS QUI PEUVENT ÊTRE RÉPÉTÉS

* CE PLAN INCLUT UNE SIMPLIFICATION ET UN ALIGNEMENT DES STRUCTURES OPÉRATIONNELLES À TRAVERS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS

* PERSPECTIVES 2020 : DANS LE CONTEXTE ACTUEL DU COVID-19, LA SOCIÉTÉ EST INCAPABLE DE FOURNIR DES PERSPECTIVES D'EBITDA POUR 2020

* PROJET DE PROCÉDER À 1000 LICENCIEMENTS - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE Texte original: https://bit.ly/30p6LSm Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)

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Données financières
CA 2020 2 374 M 2 791 M -
Résultat net 2020 -306 M -360 M -
Dette nette 2020 1 370 M 1 611 M -
PER 2020 -16,4x
Rendement 2020 0,53%
Capitalisation 5 514 M 6 476 M -
VE / CA 2020 2,90x
VE / CA 2021 2,10x
Nbr Employés 19 254
Flottant 72,8%
Graphique ACCOR
Durée : Période :
Accor : Graphique analyse technique Accor | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ACCOR
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 22
Objectif de cours Moyen 28,69 €
Dernier Cours de Cloture 21,46 €
Ecart / Objectif Haut 79,4%
Ecart / Objectif Moyen 33,7%
Ecart / Objectif Bas -11,5%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Sébastien M. Bazin Chairman & Chief Executive Officer
Jean-Jacques Morin Deputy CEO & Chief Financial Officer
Sophie A. Gasperment Independent Non-Executive Director
Iris Knobloch Vice Chairman
Iliane Dumas Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ACCOR-48.60%6 476
MARRIOTT INTERNATIONAL., INC.-44.85%27 181
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.-32.61%20 723
HUAZHU GROUP LIMITED-12.83%9 832
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC-30.65%8 513
HYATT HOTELS CORPORATION-46.52%4 853
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