Accor : annonce une perte d'EBITDA au S1 de 227 millions d'euros

4 août (Reuters) - ACCOR SA:
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 EUR 917 MLNS CONTRE EUR 1,93 MDS
IL Y A
UN AN
* PERTE D'EBITDA AU S1 EUR 227 MLNS CONTRE PROFIT DE EUR 375
MLNS
IL Y A UN AN
* CASH-FLOW RÉCURRENT NÉGATIF AU S1 À EUR 473 MLNS CONTRE
POSITIF
À EUR 144 MLNS IL Y A UN AN
* PERTE NETTE PDG AU S1 EUR 1,51 MDS CONTRE PROFIT DE EUR
141 MLNS
IL Y A UN AN
* DETTE NETTE COMPTABLE DU GROUPE AU 30 JUIN 2020 SÉTABLIT
À 1,09
MDS DEUROS, CONTRE 1,33 MDS DEUROS DU 31 DÉCEMBRE 2019
* MISE EN PLACE DUN PLAN DÉCONOMIE RÉCURRENTE DE 200
MILLIONS
DEUROS SUR UNE BASE DE COÛTS DE 1,2 MILLIARD DEUROS EN 2019
(I.E. HOTELSERVICES ET HOLDING)
* CE PLAN INCLUT UNE AUTOMATISATION DES TÂCHES BASÉES SUR
DES
PROCESSUS QUI PEUVENT ÊTRE RÉPÉTÉS
* CE PLAN INCLUT UNE SIMPLIFICATION ET UN ALIGNEMENT DES
STRUCTURES OPÉRATIONNELLES À TRAVERS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS
* PERSPECTIVES 2020 : DANS LE CONTEXTE ACTUEL DU COVID-19,
LA
SOCIÉTÉ EST INCAPABLE DE FOURNIR DES PERSPECTIVES D'EBITDA POUR
2020
* PROJET DE PROCÉDER À 1000 LICENCIEMENTS - CONFÉRENCE
TÉLÉPHONIQUE
Texte original: https://bit.ly/30p6LSm
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)