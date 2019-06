Accor : 'avancées significatives' pour la cession d'Orbis

12/06/2019 | 18:40

Le groupe Accor annonce ce mercredi soir des 'avancées significatives' en vue de la cession d'Orbis.



'Suite à la décision d'Orbis de séparer les activités de services hôteliers (contrat de franchise et de management) et d'actifs immobiliers, Accor est parvenu à un accord avec Orbis pour le rachat de l'activité services, pour un montant de 1,2 milliard de zlotys (286mE). (...) Accor a par ailleurs engagé le processus de cession de sa part du capital d'Orbis, et s'apprête à approcher plusieurs acquéreurs potentiels dans ce cadre', explique le groupe.



Accor précise qu'il consolidera l'activité immobilière d'Orbis comme un actif destiné à être cédé, au titre de la Norme IFRS 5, à compter de la publication de ses comptes du premier semestre 2019.





