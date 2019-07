Accor: bénéfice net semestriel de 141 millions d'euros

Paris (awp/afp) - Accor, sixième groupe hôtelier mondial, a dégagé un bénéfice net de 141 millions d'euros au premier semestre, et confirmé ses perspectives pour l'année 2019 mercredi.

Un an plus tôt le bénéfice avait atteint 2,18 milliards d'euros, ce qui était dû à la plus-value exceptionnelle liée à la cession de son pôle immobilier AccorInvest, a-t-il rappelé.

L'excédent brut d'exploitation a atteint 375 millions d'euros, en hausse de 30,1%, pour un chiffre d'affaires de 1,92 milliard d'euros, en hausse de 27,8%. Ce dernier a bénéficié des apports de deux sociétés acquises, Mantra et Mövenpick, pour 324 millions d'euros, et de taux de change positifs à hauteur de 23 millions d'euros, précise un communiqué.

Du côté des perspectives, le groupe annonce tabler en 2019 sur un excédent brut d'exploitation "compris entre 820 et 850 millions d'euros", au vu notamment des tendances du revenu par chambre disponible (RevPAR, indicateur clé du secteur) au premier semestre, "qui devraient se poursuivre au second", a estimé Jean-Jacques Morin, directeur général adjoint, lors d'une conférence de presse téléphonique.

"Le niveau d'activité est bon" et "les tendances confortent la robustesse du groupe", a-t-il indiqué par ailleurs. Le RevPAR du groupe affiche une hausse de 2,9% au premier semestre.

Auparavant Accor visait cette année "une croissance organique record" et une "amélioration progressive" du RevPAR, aux alentours de 3%. Cette dernière prévision a été confirmée mercredi.

Le chiffre d'affaires du pôle "actifs hôteliers et autres" bondit de 130,5% en raison de l'intégration de Mantra et de Mövenpick, respectivement en juin et septembre 2018, à 519 millions d'euros. En données comparables, il progresse de 7,1%.

Le chiffre d'affaires des "redevances de management et franchise" s'élève à 486 millions d'euros, en hausse de 5% à données comparables, et celui des "nouvelles activités" (conciergerie, location de résidences de luxe, ventes privées de séjours hôteliers et services digitaux pour hôteliers) à 77 millions d'euros, en progression de 4,5% en données comparables.

"L'exécution de notre plan de marche et la dynamique de notre activité nous permettent ainsi de viser une nouvelle année record en 2019", a déclaré Sébastien Bazin, PDG d'Accor, cité dans le communiqué.

afp/rp