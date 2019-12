Accor : cède 5% du capital du groupe hôtelier chinois Huazhu pour 451 mlns de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a annoncé jeudi avoir signé un accord définitif sur la cession d'environ 5% du capital du groupe chinois Huazhu pour un montant de 451 millions de dollars, soit 407 millions d'euros.

Accor conservera environ 5% du capital du groupe hôtelier chinois et le PDG de l'entreprise française, Sébastien Bazin, continuera de siéger au conseil d'administration de Huazhu, a précisé Accor dans un communiqué.

Accor et Huazhu avaient conclu un partenariat stratégique en janvier 2016 qui s'était notamment traduit par une prise de participation de 10,8% d'Accor dans le capital du groupe chinois.

Depuis, "la valeur de l'investissement initial en titres Huazhu a été multipliée par 4,5 fois", a indiqué jeudi Accor.

"Accor et Huazhu poursuivront le développement de leur partenariat fructueux et la dynamique de croissance initiée il y a quatre ans, qui a permis l'ouverture en Chine de 200 hôtels économiques et milieu de gamme", a poursuivi le groupe français.

