Accor : chiffre d'affaires en baisse de 17% au T1, lourd impact attendu sur l'Ebitda

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe hôtelier Accor a accusé un recul de son chiffre d'affaires de 17% au premier trimestre clos fin mars, conséquence de la pandémie de coronavirus qui a entraîné la fermeture d'une majorité de ses établissements dans le monde.

Le chiffre d'affaires des trois premiers mois de l'année s'est établi à 768 millions d'euros, contre 925 millions d'euros un an plus tôt. En données comparables, il est ressorti en baisse de 15,8%.

Le revenu par chambre disponible (RevPar) a chuté de 25,4% au premier trimestre. Il intègre une baisse de 62,6% pour le seul mois de mars, après un recul de 10,2% février et une hausse de 2% en janvier, a précisé Accor dans un communiqué.

Par régions, l'Asie-Pacifique a vu son RevPAR chuter de 33,7% au premier trimestre. Le revenu par chambre disponible a baissé de 23,2% en Europe et de 22,2% en Amérique du Nord.

Ces baisses d'activité devraient générer un manque à gagner de 170 millions d'euros en termes d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) au premier trimestre, a ajouté Accor. Mi-mars, le groupe avait chiffré l'impact sur l'Ebitda des deux premiers mois de l'année à 20 millions d'euros.

Accor s'attend à une nouvelle dégradation de ses résultats au deuxième trimestre, avant une amélioration séquentielle au troisième. "Les mois d'avril et de mai devraient être les plus difficiles de l'année, avec un taux d'occupation très faible et beaucoup d'incertitudes sur les dates et mesures de déconfinement comme sur le rythme de réouverture des frontières. Cependant quelques marchés présentent des signes positifs notamment la Chine où la reprise est faible mais perceptible", a souligné le groupe.

Le président-directeur général du groupe, Sébastien Bazin, a précisé lors d'une conférence téléphonique que l'impact sur les résultats du groupe pour les mois d'avril-mai serait "largement au-delà" de celui observé au premier trimestre.

"Accor a la capacité d'absorber les conséquences économiques et de liquidités de cette crise", a-t-il ajouté.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire