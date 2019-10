Accor : croissance de 10,9% du CA trimestriel

17/10/2019 | 18:21

Le chiffre d'affaires atteint 1 049 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en croissance de 10,9% en données publiées et de 4,1% en données comparables.



Le RevPAR est en hausse de 0,7% avec des performances contrastées selon les régions. L'Europe est en hausse de +1,2% tandis que l'Asie-Pacifique connait une légère décroissance (-1,1%) principalement liée au contexte chinois.



Au cours du troisième trimestre, Accor a ouvert 60 hôtels correspondant à 8 500 chambres. Ainsi, à fin septembre 2019, le portefeuille du Groupe totalise 726 345 chambres dans 4 946 hôtels et son pipeline représente 1 181 hôtels correspondant à 205 000 chambres.



Le Groupe prévoit pour l'année 2019 un Excédent Brut d'Exploitation compris entre 820 millions d'euros et 840 millions d'euros.



